“Bien, Poduje”: Diputados del FA destacan ampliación del FOGAES para viviendas y Boris Barrera (PC) valora resistencia a recortes de Quiroz

Este jueves, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, expuso en la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional.

En ese contexto, el titular de Vivienda detalló algunas medidas, como la exención del IVA a las primeras viviendas y los planes de reconstrucción en las regiones del Biobío y Valparaíso.

“Desde la oposición le prestamos todo nuestro respaldo al ministro Poduje, porque el principal responsable de que no se cuente con los recursos para la reconstrucción de viviendas es el ministro Jorge Quiroz, que no presentó la reforma de manera separada y no le dio la prioridad que debería tener la reconstrucción de las viviendas quemadas”, señaló la jefa de bancada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans.

Y agregó: “El ministro Poduje presentó una propuesta que es mucho más interesante que las que están en el proyecto de ley y que van enfocadas realmente a hacerse cargo de este problema, como lo que tiene que ver con el FOGAES, que también respaldamos”.

Además, valoró la evaluación del secretario de Estado respecto del Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), creado por la administración de Gabriel Boric.

Poduje anunció que buscará ampliarlo de 50 mil a 100 mil unidades.

“Es una medida que ha sido tremendamente exitosa, sobre todo para que jóvenes profesionales y sectores medios, que hoy no acceden a la vivienda, puedan hacerlo”, destacó Poduje.

Esto tuvo buena recepción por parte del parlamentario del FA, Jorge Brito.

“Bien. El ministro Poduje acaba de valorar con fuerza el FOGAES respecto de la exención del IVA a viviendas. Lo ayudaremos con una indicación al proyecto de ley del ministro Quiroz, que reemplace su regalo a las constructoras por una ayuda real a la clase media”, detalló.

Por su parte, el parlamentario del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, afirmó en la sesión que, si se hubiera acogido la idea de tramitar únicamente la reconstrucción, estas ya habrían sido aprobadas por el Congreso.

Además, según consignó La Tercera, le planteó una pregunta a Poduje respecto de si considera que el plan de Reconstrucción va en contra de la recaudación.

“Lo dice el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acá, ¿cómo se financia el proyecto?… Aquí no hay invención de nada, esa es la información que entregó la Dipres (Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda), que tomó el CFA, y dice que dentro de ese ajuste del gasto, los ministerios más afectados son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda, en tercer lugar. Entonces, antes de continuar, quiero saludarlo, ministro, por oponerse a ese recorte. Creo que está muy bien y que va en la línea de contar con recursos para la reconstrucción y, bueno, para la vivienda. Por eso quiero saludar eso”, cerró.