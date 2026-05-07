Contraloría alerta “frágil control fronterizo” en Aduana de Iquique: Solo un 1,47% de importaciones fueron fiscalizadas

La Contraloría Regional de Tarapacá advirtió este jueves sobre una vulnerabilidad crítica en la seguridad fronteriza y comercial de la Dirección Regional de Aduanas de Iquique (DRAI).

La entidad fiscalizadora detectó que la Aduana de Iquique “no contó con equipamiento de manera permanente, durante enero de 2024 y marzo de 2025, en puntos de control relevantes como son el Puerto de Iquique, la Avanzada de El Loa y la Zona Franca”.

Asimismo, la auditoría reveló que la tecnología disponible no se aprovechó “en toda su capacidad” debido a la falta de operatividad.

Desde la CGR enfatizaron que estas fallas obstaculizaron las labores de fiscalización en puntos estratégicos, lo que expone al país a riesgos como el tráfico de drogas y el contrabando de mercancías.

🔴INFORME DE AUDITORÍA | Frágil control fronterizo en Aduana de Iquique.

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Vulneraciones detectadas por la CGR

Pese a que la entidad observó un aumento desde 2020 en las incautaciones anuales en áreas como drogas y contrabando de cigarrillos, advirtió una “falta de registro” que impidió clasificar las mercancías o vincularlas con exámenes físicos o documentales.

Además, se detectó un bajo porcentaje de fiscalización en las importaciones: de las más de 74 mil operaciones registradas, solo se inspeccionaron 1.099 (un 1,47%), de las cuales 257 correspondieron exclusivamente a validaciones documentales. De las 1.099 operaciones fiscalizadas, “un total de 403 derivaron en procesos sancionatorios”, señalaron desde el organismo.

Respecto a las exportaciones, la Aduana de Iquique “inspeccionó un 45,8%, siendo el 98% de ellas de forma física”; sin embargo, solo una de las operaciones terminó con una denuncia por incumplimiento del reglamento.

En la misma línea, se enfatizó que “se advirtió una supervisión inadecuada sobre la información registrada en los sistemas: fiscalizaciones con resultados ‘sin observación’, contradicciones sobre si se retuvo o no la mercancía, inconsistencias en las denuncias y otras irregularidades”.

Según los antecedentes recopilados, se decomisaron 16.784 kilos de droga y 405 toneladas de precursores, de los cuales un 68% fue hallado en la Avanzada Aduanera de El Loa. Esto último deja en evidencia una baja capacidad de detección en los puntos de ingreso restantes.

CGR advierte riesgos de colusión

Por último, el informe explicó que la entidad “no incorpora variables clave en sus análisis de riesgos ni en el control y seguimiento de las fiscalizaciones realizadas por sus funcionarios, lo que incrementa el riesgo de que se incurra en conductas irregulares o negligentes”.

Aquello vulnera la vigilancia fronteriza, ya que impediría detectar riesgos de colusión entre funcionarios y usuarios fiscalizados.

Ante este panorama, la Contraloría ordenó a la Dirección Regional de Aduana de Iquique cumplir con las siguientes medidas: