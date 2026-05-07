Día de la Madre 2026: Panoramas en Santiago para celebrar este fin de semana

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en Chile y Santiago tendrá distintas actividades para quienes buscan salir de la rutina del almuerzo familiar.

Desde visitas patrimoniales y conciertos inmersivos hasta comedia, cine, ferias gratuitas y experiencias gastronómicas, la capital ofrecerá alternativas para distintos gustos y presupuestos.

A continuación, una selección de panoramas para celebrar durante el fin de semana.

La Música del Cosmos en Planetario USACH

Para quienes buscan una celebración distinta, el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile tendrá el concierto en vivo La Música del Cosmos, una experiencia que combina música, astronomía y proyecciones inmersivas.

La actividad se realizará el sábado 9 de mayo y está pensada como un panorama especial por el Día de la Madre.

La Universidad de Santiago informa que la función está programada para las 18:30 horas, mientras que la venta de entradas del Planetario también consigna una función a las 20:00 horas.

El evento propone una experiencia bajo la cúpula del Planetario, donde la música en vivo se mezcla con imágenes del universo, en una alternativa para quienes prefieren un panorama cultural y familiar fuera de los formatos más tradicionales.

Roof & Night Sunset en el Funicular de Santiago

El Funicular de Santiago tendrá una edición especial de Roof & Night Sunset en el marco del Día de la Madre, con una propuesta que combina patrimonio, música en vivo, vino y vistas nocturnas de la ciudad.

La actividad se realizará el viernes 8 de mayo y contará con tres horarios de ingreso: 20:00, 20:30 y 21:00 horas.

El punto de encuentro será la estación Pío Nono, ubicada en Pío Nono 450, Providencia, y las entradas tienen un valor de $38.000, con cupos limitados.

La experiencia contempla un recorrido nocturno en el funicular, degustación de vinos, música y sorpresas para las madres, en uno de los puntos más reconocibles del Parque Metropolitano.

Santiago Wild 2026: Cine de naturaleza y medioambiente

El festival Santiago Wild 2026 también aparece como una alternativa para quienes prefieren un panorama cultural durante mayo.

El certamen reúne producciones sobre naturaleza, vida salvaje y medioambiente, con una competencia internacional orientada a destacar documentales y realizadores vinculados a estas temáticas.

La programación del festival se desarrolla durante mayo y contempla actividades vinculadas al cine, la comunicación y la conservación, por lo que puede funcionar como una opción para familias o grupos que buscan una salida distinta durante el fin de semana del Día de la Madre.

Además de las funciones y exhibiciones, Santiago Wild incluye espacios de encuentro para realizadores, fotógrafos, comunicadores y personas vinculadas a la narración de historias sobre naturaleza, con foco en el desarrollo de esta industria desde Latinoamérica.

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FEMCINE 16: Cine hecho por mujeres en distintas salas de Santiago

Entre el 5 y el 10 de mayo, Santiago recibe una nueva edición de FEMCINE, el Festival Cine de Mujeres.

En su versión número 16, el certamen contempla una programación centrada en películas dirigidas por mujeres, con competencias, secciones paralelas y retrospectivas.

La fecha coincide con la semana del Día de la Madre, por lo que el festival puede ser una alternativa cultural para quienes buscan una salida ligada al cine, con funciones en distintas sedes de la capital.

Uno de los focos de esta edición está dedicado a la cineasta española Icíar Bollaín, reconocida por una filmografía que aborda temas sociales, memoria, vínculos humanos y conflictos contemporáneos.

Marcelo Alcázar con “Madre solo hay una”

La comedia también tendrá espacio durante la celebración.

El comediante Marcelo Alcázar presentará el show Madre solo hay una el domingo 10 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro San Ginés, en Santiago Centro.

La rutina se presenta como una propuesta de humor centrada en la figura materna, con situaciones reconocibles y recuerdos familiares. En la cartelera de Teatro San Ginés, el espectáculo aparece vinculado al éxito previo de “Ser Madre No Es Fácil” y con valores desde $12.750.

Por su horario y temática, es una alternativa directa para cerrar el Día de la Madre con un panorama de stand up.

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Chiqui Aguayo: “Especial Día de la Madre”

Otra opción de humor es el “Especial Día de la Madre” de Chiqui Aguayo, anunciado como un show de stand up pensado para celebrar la fecha con ironía, maternidad y situaciones cotidianas.

La comediante propone una función enfocada en la experiencia de las madres, con un tono de desahogo y humor sobre las exigencias, contradicciones y escenas reconocibles de la vida familiar.

Las entradas se pueden comprar en Ticketmaster.

Nowas Cantina: Una celebración temática inspirada en Star Wars

Para quienes buscan una salida más lúdica, Nowas Cantina preparó una jornada especial por el Día de la Madre en su restaurante temático inspirado en el universo de Star Wars.

El local, ubicado en Centro Parque, en el sector de Parque Araucano, anunció platos creados para la ocasión, concursos, regalos sorpresa y un cocktail de cortesía para las madres que asistan durante la jornada.

La propuesta apunta a quienes prefieren una celebración menos tradicional, con una experiencia gastronómica atravesada por referencias a “una galaxia muy, muy lejana”.

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The Jail: Experiencia inmersiva en Barrio Italia

En Barrio Italia, The Jail propone una celebración distinta bajo el concepto “Condenadas a disfrutar”, una experiencia gastronómica inmersiva en la que las madres son simbólicamente “detenidas” para liberarse de responsabilidades por una noche.

La actividad combina coctelería de autor con una carta que incluye preparaciones como carnes, tártaros, ceviches y hamburguesas, en un formato que busca alejarse del clásico almuerzo familiar.

La propuesta fue destacada por medios de música y panoramas como una de las alternativas llamativas para el Día de la Madre en Santiago.

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“La Maledizione – Rigoletto” en Teatro CA660 de CorpArtes

La ópera también tendrá espacio durante mayo con “La Maledizione – Rigoletto”, una puesta en escena inspirada en la célebre obra de Giuseppe Verdi.

La producción se presentará entre el 26 y el 31 de mayo en el Teatro CA660 de CorpArtes, en Las Condes, y aparece como una opción para quienes buscan regalar una experiencia cultural para los días posteriores al Día de la Madre.

La historia, estrenada originalmente en 1851, aborda temas como el poder, la traición, el deseo, la culpa y la maldición que atraviesa al bufón Rigoletto.

Contará con la dirección musical del maestro italiano Giovanni Panella y funciones a las 19:30 horas.

“Los Puentes de Madison” llega al teatro chileno

La novela Los Puentes de Madison, de Robert James Waller, tendrá su primera adaptación teatral chilena de la mano de MST Teatro.

El montaje está protagonizado por Blanca Lewin y César Caillet, junto a Yosune González y Felipe Valenzuela, bajo la dirección de Aranzazú Yankovic.

La obra sigue el romance de cuatro días entre Francesca, una ama de casa que vive en Iowa, y Robert, un fotógrafo viajero que llega al lugar para retratar los puentes del condado de Madison.

La historia, ampliamente conocida por su versión cinematográfica, vuelve ahora al escenario local como una propuesta íntima sobre el amor, las decisiones personales y los caminos que quedan abiertos o se cierran para siempre.

Estará en cartelera desde el 7 de mayo al 28 de junio, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, en Mori Parque Arauco.

La duración estimada es de 90 minutos y está recomendada para mayores de 13 años.

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Patio Bellavista: Taller familiar “Pinta tu gallinita”

Patio Bellavista también tendrá una actividad familiar para celebrar el Día de la Madre. Se trata de “Pinta tu gallinita”, un taller artístico pensado para que niños y niñas creen una figura como regalo para sus madres.

La jornada será guiada por la artista Rosa Villanueva Balladares y se realizará en el anfiteatro del recinto. Además, el panorama contempla música en vivo con la banda Mississippi Chile, por lo que funciona como una salida breve, gratuita y familiar para el mediodía del domingo.

Como se trata de una actividad con inscripción previa, lo recomendable es revisar los cupos directamente en las redes oficiales de Patio Bellavista o de la iniciativa.

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Monticello: Gastronomía y espectáculos durante el “Mes de la Madre”

Otra alternativa para quienes buscan una celebración fuera de Santiago urbano es Monticello, que durante mayo desplegará una programación especial bajo el concepto de “Mes de la Madre”, con propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.

La apuesta se enmarca en una tendencia más amplia: las celebraciones del Día de la Madre ya no se concentran solo en regalos tradicionales, sino también en experiencias compartidas.

Monticello informó una oferta gastronómica centrada en el buffet El Capataz, con estaciones de parrilla, cocina internacional, pescados, mariscos, opciones saludables y cocina en vivo.

La propuesta se complementa con restaurantes del recinto y una cartelera de shows durante mayo.

La programación oficial de Gran Arena Monticello incluye, entre otros eventos cercanos a la fecha, presentaciones de Sin Bandera el viernes 8 de mayo y Edo Caroe el sábado 9 de mayo.