Masquemusica estrena La Belleza de Lo Roto, su segundo disco: Revisa la gira y el show en Santiago

La cantautora chilena Masquemusica estrenó La Belleza de Lo Roto, su segundo disco de larga duración, ya disponible en plataformas digitales.

El álbum reúne 22 canciones y aborda, desde una mirada personal, distintas formas de atravesar procesos de dolor, cierre y reconstrucción.

Su lanzamiento llega acompañado de una gira por distintas ciudades del país, además de una presentación en Santiago programada para el 18 de junio en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El disco incluye colaboraciones con Pablo Ilabaca, Ruzica Flores, Matiah Chinaski y Javiera Electra.

Antes del estreno del álbum, Masquemusica presentó los singles 10 Días, Lo Siento y Digo Adiós.

Gira de La Belleza de Lo Roto

El lanzamiento del disco estará acompañado por una gira nacional que comenzará este mes y contempla presentaciones en el sur, la zona centro y Santiago.

Fechas confirmadas: Temuco, el 14 de mayo; Pucón, el 15 de mayo; Osorno, el 16 de mayo; Valdivia, el 28 de mayo; Puerto Montt, el 11 de junio; Concepción, el 12 de junio; Chillán, el 13 de junio; Santiago, el 18 de junio en el GAM; y Valparaíso, el 19 de junio.

Las entradas para cada función pueden ser adquiridas en este link.

Tracklist de La Belleza de Lo Roto

El disco está compuesto por 22 tracks:

1. Diez Días

2. I

3. Dos

4. II

5. La Fórmula

6. III

7. Digo Adiós, feat. Pablo Ilabaca

8. IV

9. Lo Siento

10. V

11. Game Over, feat. Ruzica Flores

12. VI

13. Me Toca a Mí

14. VII

15. Imperceptibles, feat. Matiah Chinaski

16. VIII

17. <3 Suerte

18. IX

19. El Placer de Ser Tú, feat. Javiera Electra

20. X

21. No te hagas daño

22. XI