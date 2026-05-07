¿12 nuevas cárceles para Chile? El plan que el ministro Arrau prepara para enfrentar la crisis carcelaria

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó este jueves la creación de hasta 12 nuevas cárceles en el país para enfrentar la actual crisis de infraestructura penitenciaria.

“Nosotros estaremos firmando en los próximos días, aunque faltan algunas revisiones, un convenio con el Ministerio de Justicia que nos va a dar un plan muy completo de cárceles en todo el país. Ellos son los que definen dónde”, explicó a Radio13c.

En esa línea, aseguró que el millonario plan de inversión se dará a conocer en las próximas semanas y que esperan “superar las 20 mil plazas carcelarias“.

“Estamos hablando del orden de 10 o 12 recintos penitenciarios adicionales. Muchas veces se tratará de la ampliación de algo que existe, sobre todo aprovechando zonas que tienen terrenos y donde hay poca interferencia local”, precisó.

Además, señaló que desde el Gobierno están estudiando integrar la construcción industrializada y modular, debido a que agilizaría el proceso y recortaría los costos.

“Hemos contactado centros, por ejemplo, de alta seguridad en México que utilizan construcción industrializada modular. Es más rápido y más barato”, detalló.

Agregó que la administración vigente trabaja en conjunto con Gendarmería para acordar “la modulación de los materiales y tener diseños estandarizados, algo que ya hemos logrado. Ya que antes cada recinto era diferente; ahora buscamos módulos que se puedan repetir en todas partes de Chile para acelerar o bajar los tiempos”.

Arrau comentó que este plan “va a ser muy potente; lo estamos cocinando a fuego lento. Espero que en un mes más conozcamos este convenio y de ahí partiríamos nosotros, vía concesiones, haciendo bases de licitación. A fines de este año espero estar levantando las primeras licitaciones de obra pública de un plan muy ambicioso“.

Respecto a lo programado por el ministerio, expuso que “el gobierno anterior dejó algunos recintos adjudicados vía concesiones que empezarían a construirse a fines de este año; por ejemplo, El Arenal en Atacama, entre otros”.