“¿Tendrán miedo? No quiero ser psicólogo de Squella, él tiene fuertes problemas internos”: Parisi responde al oficialismo tras críticas al PDG por votación de megareforma

El líder y excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile los cuestionamientos del oficialismo tras la caída del acuerdo entre el Ejecutivo y su colectividad, en la antesala de la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Estamos tan acostumbrados a las críticas. Lo único que sé es que, hasta ahora, nuestros diputados han votado cohesionados. Por tanto, siempre va a haber críticas. ¿Estarán asustados o tendrán miedo? No es problema mío. No quiero ser psicólogo de lo que diga el presidente del Partido Republicano. Él tiene sus problemas internos, bastante fuertes, así que ahí no me meto”, comentó.

No obstante, sugirió que es importante mantener el diálogo con todos los actores políticos, al menos así lo harían en caso de haber sido gobierno.

“Una megareforma de este tamaño está siendo mirada por todo el mundo. Ganar por dos votos, ‘pirquineados’ a última hora, no le hace bien a Chile. Este es un problema de estructura política, no de ganancia transitoria”, remarcó.

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En cuanto a lo que se avecina tras su reunión con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, y la abstención del PDG en la Comisión de Hacienda de la Cámara, adelantó que espera que se cumpla la “palabra empeñada” respecto al reembolso del IVA.

Asimismo, señaló que durante este fin de semana esperan recibir un borrador para analizarlo junto a su equipo técnico.

“Avanzamos bastante con el ministro. Me atendió en la necesidad de que esta sea una decisión lo más amplia posible. Nosotros no somos celosos; si tiene que ir a hablar con el Socialismo Democrático, no tenemos ningún problema, ya que no queremos ser los más deseados ni los más odiados para que esta reforma sea sustentable en el corto y mediano plazo”, aseguró.

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Al ser consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si el PDG está dispuesto a unir su futuro político a un plan respecto del cual organismos expertos, como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), han planteado una serie de riesgos, respondió: “Toda reforma tiene riesgos. Siempre que un país aumenta impuestos, sobreestima la recaudación, pero cuando reduce impuestos, subestima la caída en la recaudación”.

“Si se mantiene la estructura como está, lo más probable es que el déficit fiscal se mantenga a partir de lo que dejó el expresidente Gabriel Boric. Por tanto, son apuestas y hay que distinguir entre decisión económica y política. Obviamente ganó José Antonio Kast y es quien lleva la batuta en la estructura política”, complementó.

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#HoyEsNoticiaCNN | Franco Parisi, fundador y excandidato presidencial del PDG, por oficio del gobierno por recortes: “Así no se hacen las cosas. Primero se hace las auditorias a los programas (…) Las reducciones generan inestabilidad, susto”@matiburgos… pic.twitter.com/nYqBpEuaya — CNN Chile (@CNNChile) May 7, 2026

¿Qué dijo el oficialismo?

El senador Luciano Cruz-Coke, tras conocerse la noticia, publicó a través de X: “¿Alguien pensó que iba a ser distinto?”.

Consultado por La Tercera sobre el panorama que se vislumbra tras la caída del acuerdo, planteó: “Soy partidario de hacer acuerdos con las fuerzas del Socialismo Democrático, como lo hicimos en el Senado, y con quienes existe garantía de cumplimiento y posibilidad de reciprocidad en el largo plazo”.

“Individualmente hay algunos diputados del PDG con quienes es posible conversar, pero soy escéptico de su capacidad, como cuerpo, de ordenarse internamente para respaldar los acuerdos que comprometen”, agregó.

Por su parte, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que este hecho “confirma ese comentario de pasillo de que cuesta confiar en ellos, pese a que hay parlamentarios muy buenos en esa bancada”.

Además, sugirió: “Aprovecharía el impasse para buscar como contraparte de un acuerdo más serio a quienes reflejan el espíritu de lo que fue la antigua Concertación, o Socialismo Democrático, como les gusta llamarse ahora”.

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