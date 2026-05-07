Presidente Kast no descarta gobernar por decreto en ciertos casos: “No me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia”

El Presidente José Antonio Kast valoró la aprobación de la idea de legislar de la denominada megareforma en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sin embargo, no descartó gobernar por decreto en ciertas áreas.
Si bien el gobierno se anotó un triunfo con el resultado, ahora se avecina un complejo escenario marcado por su discusión en la citada instancia y por las indicaciones que los legisladores puedan hacerle al proyecto.
“Señalar que es una buena noticia que se haya aprobado la idea de legislar en la Comisión de Hacienda. Se estableció un plazo inicial para presentar indicaciones. Efectivamente, las indicaciones se pueden presentar hasta el momento de la votación. Pero creo que sería razonable que el lunes todas las fuerzas políticas puedan presentar las indicaciones para hacer un comparado. Y ver cuáles son las propuestas o cuáles son las situaciones donde se deba dirigir votando”, aseguró el Mandatario.
El Jefe de Estado afirmó que espera que “esto se replique en la votación de las indicaciones y también en la sala. Y que podamos avanzar rápidamente. Creo que Chile no resiste la espera de la baja de inversión, las altas tasas de desempleo. Por lo tanto, el llamado es a que haya un debate claro pero rápido para poder implementar estas medidas que favorecen el crecimiento. Y respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando”.
Justamente, Kast fue consultado por la prensa respecto a qué ocurriría si es que la megareforma no avanza: ¿Se puede gobernar por decreto?. En esa línea, aseguró que “hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, no se pasan a llevar las facultades del parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar el poder legislativo y nunca encontraríamos algo así. Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”.
De hecho, el Presidente explicó algunos casos donde ya se ha llevado a cabo dicha facultad: “Algunas de las que se han tomado hasta ahora, incluso orientaciones a que la tesorería, por ejemplo, cobre a los deudores del CAE. Bueno, es una manera de gobernar. ¿Se puede esto mejorar a través de la legislación? Por supuesto, hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno están los decretos”.
“Y todos los gobiernos, y después de ese debate amplio en la ciudadanía, se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno”, cerró.
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