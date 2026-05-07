Presidente Kast no descarta gobernar por decreto en ciertos casos: “No me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia”

El Presidente José Antonio Kast valoró la aprobación de la idea de legislar de la denominada megareforma en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sin embargo, no descartó gobernar por decreto en ciertas áreas.

Si bien el gobierno se anotó un triunfo con el resultado, ahora se avecina un complejo escenario marcado por su discusión en la citada instancia y por las indicaciones que los legisladores puedan hacerle al proyecto.

“Señalar que es una buena noticia que se haya aprobado la idea de legislar en la Comisión de Hacienda. Se estableció un plazo inicial para presentar indicaciones. Efectivamente, las indicaciones se pueden presentar hasta el momento de la votación. Pero creo que sería razonable que el lunes todas las fuerzas políticas puedan presentar las indicaciones para hacer un comparado. Y ver cuáles son las propuestas o cuáles son las situaciones donde se deba dirigir votando”, aseguró el Mandatario.

El Jefe de Estado afirmó que espera que “esto se replique en la votación de las indicaciones y también en la sala. Y que podamos avanzar rápidamente. Creo que Chile no resiste la espera de la baja de inversión, las altas tasas de desempleo. Por lo tanto, el llamado es a que haya un debate claro pero rápido para poder implementar estas medidas que favorecen el crecimiento. Y respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando”.

Justamente, Kast fue consultado por la prensa respecto a qué ocurriría si es que la megareforma no avanza: ¿Se puede gobernar por decreto?. En esa línea, aseguró que “hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, no se pasan a llevar las facultades del parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar el poder legislativo y nunca encontraríamos algo así. Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”.