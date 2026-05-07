Incendio en centro comercial de México deja cinco muertos y 46 lesionados

(EFE).- Al menos cinco personas perdieron la vida y otras 46 resultaron heridas después de un incendio que se registró este jueves en una plaza comercial en la ciudad de Los Mochis, estado de Sinaloa, noroeste de México, indicaron autoridades.

El siniestro comenzó alrededor de las 14:00 hora local, señaló a medios Jesús Arnoldo Serrano, vicefiscal de la zona norte del estado, y agregó que las labores de rescate y de inspección en la zona continúan en el lugar y se inició la investigación para determinarán las causas del fuego.

“Hasta el momento tenemos cuatro cuerpos visibles y nos adelantan que viene en proceso uno más”, dijo el vicefiscal y advirtió que “no se puede dar una conclusión” y que el procesamiento (del lugar) “va ser muy prolongado”.

Sobre los heridos, Roy Navarrete, director de Protección Civil en Sinaloa, indicó que la Secretaría de Salud atiende a los lesionados y precisó que 20 personas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que 26 fueron trasladadas a distintos hospitales, 17 de las cuales están bajo atención médica.

De acuerdo con testigos, el incendio presuntamente inicio en un negocio de comida y se extendió rápidamente a otros negocios y tiendas.

En redes sociales, testigos publicaron videos del interior de la plaza y del exterior donde se podía ver una enorme columna de humo negro a varios kilómetros de distancia y cómo el incendio provocó el caos y la caída de objetos en la plaza que ubicada en el centro de la ciudad de Los Mochis.

El siniestro ocurrió horas después de que se registrara otra conflagración durante la madrugada de hoy en el Parque Tabasco ‘Dora María’ de Villahermosa, sede de la Feria Tabasco 2026, que de igual forma dejó cinco personas fallecidas, de acuerdo a lo dicho por el gobernador del estado, Javier May, quien anunció una investigación para determinar las causas del siniestro.