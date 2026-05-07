Así quedó el histórico edificio del Correo Central de Santiago tras la restauración de su fachada

Este jueves, la Municipalidad de Santiago realizó la reapertura oficial del edificio Central ubicado en la Plaza de Armas.

Los trabajos fueron ejecutados mediante una alianza público-privada, en la que destacaron los aportes de Banco de Chile, Easy y otras entidades.

El alcalde Mario Desbordes afirmó que “aquí no hay un solo peso fiscal en esta recuperación. Todos los recursos involucrados han sido aportados por el sector privado, en una alianza que ha permitido no solo restaurar el patrimonio material, sino también avanzar en la puesta en valor de la identidad y el alma de nuestra ciudad, con el compromiso generoso de las empresas que han participado en este proceso”.

Este proceso duró cerca de cuatro meses y contempló la aplicación de más de 600 litros de pintura, además de labores de restauración, limpieza de superficies y reforzamiento de estructuras de conservación patrimonial.

Por su parte, el gerente general de CorreosChile, Ignacio Liberman, destacó que “recuperar el Correo Central era una tarea pendiente y hoy es una realidad. Este edificio no solo tiene un enorme valor patrimonial, también es un punto de encuentro que conecta a personas de todo el país: clientes, turistas, colegios y vecinos que lo visitan cada día”.

“Su restauración nos permite proyectarlo como un espacio activo, que combina su historia con el servicio que seguimos entregando a la comunidad”, agregó.

🔴 Esta mañana, el alcalde Mario @desbordes, nuestro Director Juan Carlos González, junto a directivos de Correos, Banco de Chile, Cencosud y Fundación 7 Sueños, lideraron la inauguración de la restaurada fachada del edificio de #Correos, una iniciativa público-privada enmarcada… pic.twitter.com/yTqfXQ4p1Z — Cordesan Santiago (@Cordesan_Stgo) May 7, 2026