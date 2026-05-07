Cadem: Rechazo al proyecto de reconstrucción del gobierno sube al 51%

Este jueves se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Cadem, la que mostró un aumento del rechazo al Plan de Reconstrucción Nacional y una extendida desconfianza respecto de sus efectos económicos.

Según el sondeo, el 51% de los consultados dijo estar en desacuerdo con la iniciativa, cuatro puntos más que en la medición anterior. En paralelo, 41% dijo estar de acuerdo, lo que representa una baja de seis puntos.

Respecto al impacto del proyecto, la percepción está marcada por el escepticismo: Un 70% afirmó que no cree que el plan ayude a mejorar los sueldos, mientras que el 69% desconfía de que contribuya a reducir el costo de la vida.

A ello se suma que 57% considera que la propuesta no mejorará la situación económica del Estado. Además, el 56% estima que no generará más empleos y el mismo porcentaje cree que tampoco impulsará un mayor crecimiento económico. En tanto, 51% piensa que no atraerá más inversión.

En materia tributaria, la encuesta mostró opiniones divididas respecto de una eventual rebaja de impuestos a las empresas. Un 51% se inclinó por mantener el impuesto corporativo en 27%, privilegiando que la recaudación fiscal no se vea afectada, aunque ello implique que la economía continúe creciendo en torno al 2%.

Por otra parte, el 43% de los consultados y consultadas sostuvo que prefiere reducir la carga tributaria a las compañías, aun cuando eso signifique una menor recaudación en el corto plazo, con la expectativa de que esa medida genere mayor crecimiento económico en el mediano plazo.

En el plano político, durante la segunda semana de mayo, un 38% aprobó la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras 56% la desaprobó. Ambas cifras se mantuvieron sin variaciones significativas en comparación con la medición anterior.

La encuesta también abordó la crisis de las bencinas: Un 75% de los consultados declaró que el alza de los combustibles le ha impactado mucho o bastante, aunque esa cifra cayó 10 puntos respecto del estudio previo. Entre quienes utilizan automóvil de lunes a viernes, 42% dijo que dejará de usarlo y comenzará a optar por el transporte público u otros medios de traslado.