Panoramas en Santiago este 9 de mayo: Primera gran feria en Casa Portugal y La Copa Rota en Barrio Yungay

¿Qué hacer el fin de semana en la ciudad? Un panorama entretenido para disfrutar una tarde de otoño es la primera gran feria que se realizará en Casa Portugal, ubicada en la comuna de Santiago.

En la instancia habrá una muestra de 30 proyectos artísticos, seis presentaciones musicales y también la posibilidad de compartir un rico café junto a sándwiches de pan de masa madre.

Esta infraestructura fue construida en 1920 y actualmente funciona como un espacio de encuentro para celebrar las artes y los oficios.

Las coordenadas del evento:

Sábado 9 de mayo, de 12:00 a 20:00 horas.

Lugar: Portugal 1431, Santiago.

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La Copa Rota VII

Para quienes disfrutan de un buen vino, destaca la séptima edición de La Copa Rota VII, que se realizará este sábado 9 de mayo, de 12:00 a 21:00 horas.

En el evento participarán cerca de 18 viñas que ofrecerán diversas degustaciones, además de música en vivo, descorche gratuito en restaurantes emblemáticos y una barra con coctelería de autor.

Las entradas están disponibles en PortalTickets.

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