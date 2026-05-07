Ley de Reconstrucción: Cruz-Coke aborda dichos de Quiroz y afirma que “no se gobierna sobre la base de decretos”

El senador y presidente de Evolución Política (Evópoli), Luciano Cruz-Coke, descartó este jueves que sea “grave” un posible escenario en donde el Gobierno deba endeudarse para financiar el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno.

En conversación con CNN Prime, Cruz-Coke señaló que aquello “puede pasar y no es grave“. “Nosotros tenemos buenos números con las clasificadoras de riesgo, podemos endeudarnos a tasas bajas por un tiempo prudente”, precisó.

En esa línea, recalcó que el “Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) está mermado al 2% o 3% respecto de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI), que son reservas del 7% o del 5%. Entonces, tenemos pocas reservas y una buena capacidad crediticia para endeudarnos“.

Asimismo, planteó que esto podría suceder en caso de que el Ejecutivo no logre cumplir sus metas iniciales en los recortes del presupuesto del Estado durante la primera etapa, o si no se aplica una gradualidad en la legislación, citando como ejemplo la reforma de pensiones, que se fijó un plazo de nueve años.

El senador fue enfático al decir que el endeudamiento público de Chile “no es una línea roja, en la medida también que sea una deuda transitoria, corta y a buena tasa”, y comparó la estrategia fiscal con la administración del presupuesto de una familia.

Por otro lado, no descartó que el Gobierno deba incluir formas de recaudación adicionales para mantener la neutralidad fiscal y evitar un posible déficit en la caja del Estado. “Va a tener que incluir compensaciones, y va a tener que morigerar algunas medidas o hacerlas más graduales”.

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No obstante, aseguró que “las 43 medidas, en general, con algunas excepciones, son bastante buenas“, pese a que algunas pueden ser descartadas “si no se tienen los votos”, e indicó que espera que la iniciativa se divida “tema por tema en el Senado”.

Polémica por dichos sobre “gobernar por decretos”

Al ser consultado por las polémicas declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en las que advirtió que el Ejecutivo usará sus facultades administrativas para asegurar el avance de la Ley Miscelánea en caso de que no fuera aprobada en el Congreso, el parlamentario sostuvo que “no se gobierna sobre la base de decretos”.

“No se gobierna sobre la base de decretos; se gobierna sobre la base de leyes, finalmente, que tienen trascendencia e importancia. De ahí la relevancia también de que esto se apruebe, ojalá, con un cierto contingente de votos que le dé una estabilidad en el tiempo”, enfatizó.

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Sin embargo, descartó que Quiroz haya tenido una intención negativa y destacó la disposición del titular de Hacienda para dialogar, ya que ha mantenido una conversación fluida con él respecto a aristas del proyecto como el derecho de autor o los recortes presupuestarios.

Según Cruz-Coke, el secretario de Estado está constantemente bajo una exposición mediática que lo hace propenso a errores comunicacionales. “La verdad es que lo hacen hablar mucho al pobre, entonces de repente se le debe caer alguna frase que puede no se la mejor frase del mundo“, comentó.

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El fin del acuerdo entre el Gobierno y el PDG

El senador también se refirió al fin del acuerdo entre el Partido de la Gente (PDG) y el oficialismo para votar a favor de la legislación, que resultó con la abstención de la diputada Zandra Parisi en la Comisión de Hacienda durante la jornada.

“Soy muy escéptico del funcionamiento del PDG en términos institucionales. No sé si tiene mucho control un partido que tiene tanta divergencia interna y que no tiene un rumbo ideológico. ¿Cómo compatibilizas a Cristián Contreras con Pamela Jiles?”, cuestionó.

En esa misma línea, aseguró que le parecía “previsible que se cayera el acuerdo. Es muy difícil, cuando tú no tienes predictibilidad, generar acuerdos de mediano y largo plazo para hacer gobierno, finalmente”.

A ello agregó que él “no hubiera negociado” con la bancada liderada por el excandidato Franco Parisi.

Por último, afirmó que nadie tiene la certeza de cómo votará el PDG el proyecto de Reconstrucción Nacional: “Esto va a tener un paso por la Cámara y probablemente se va a terminar resolviendo en el Senado, donde el PDG no tiene representantes, pero espero que podamos llegar a un buen acuerdo”.

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