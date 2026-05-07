Huawei anuncia en Bangkok sus nuevas tablets, wearables y smartphones impulsados por inteligencia artificial

Huawei presentó este jueves en Bangkok una nueva generación de dispositivos conectados con foco en productividad, deporte, bienestar y entretenimiento, en una apuesta por ampliar su ecosistema de tablets, wearables y smartphones impulsados por inteligencia artificial.

El lanzamiento global se realizó en el Centro de Convenciones Reina Sirikit de la capital tailandesa y estuvo encabezado por la nueva MatePad Pro Max, junto con la serie WATCH FIT 5, el WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, la serie WATCH KIDS X1 y el smartphone nova 15 Max.

MatePad Pro Max

Huawei presentó oficialmente la MatePad Pro Max, una tablet orientada a productividad de nivel PC y creación de contenido en formato portátil.

Tiene un peso de 499 gramos y un grosor de 4,7 milímetros , 509 g en su versión PaperMatte, lo que la sitúa entre las más delgadas y ligeras de la categoría de 13 pulgadas o más.

, 509 g en su versión PaperMatte, lo que la sitúa entre las más delgadas y ligeras de la categoría de 13 pulgadas o más. Incorpora una pantalla de alta calidad y un ecosistema de herramientas enfocadas en productividad, creatividad y trabajo multidispositivo.

Smartwatches deportivos y de bienestar

WATCH FIT 5 Series

Mantiene el diseño cuadrado característico de la familia, ahora con una estética más refinada.

Incorpora nuevas funciones para entrenamiento y bienestar.

Incluye más de 100 disciplinas deportivas , entre ellas tenis, golf, ciclismo y trail running.

, entre ellas tenis, golf, ciclismo y trail running. Suma la modalidad de “mini entrenamientos”, donde un oso panda guía al usuario con ejercicios breves para estirar, levantarse o mover las articulaciones tras periodos prolongados de inactividad.

WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition

Fue presentado por primera vez en este evento como un reloj orientado a corredores de maratón .

. Incorpora un nuevo índice de capacidad de running (RAI) y un panel profesional de entrenamiento, con información detallada para optimizar el rendimiento deportivo.

WATCH Ultimate Design Spring Edition

Fue desarrollado en colaboración con la diseñadora de joyas Francesca Amfitheatrof .

. El modelo incorpora 99 diamantes naturales y cristal de zafiro con corte de diamante.

con corte de diamante. Su diseño floral plateado y verdoso está inspirado en la espiral de Fibonacci y alcanza un valor de 3.799 euros.

Smartwatch para niños con cámaras y realidad aumentada

Entre los anuncios que más llamaron la atención estuvo la serie WATCH KIDS X1, una línea de relojes inteligentes para niños pensada también para el control parental.

“Uno de los productos más inesperados (…) ha sido nuestro nuevo reloj infantil, diseñado para niños, pero pensando en los padres. Cuenta con un sistema de seguimiento GPS muy preciso para que los padres puedan saber siempre dónde están sus hijos”, afirmó Zimmer a EFE.

El dispositivo incorpora cámara frontal ultra gran angular de 110 grados y cámara trasera de alta definición.

Cuenta con pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas.

Integra tarjeta SIM, permitiendo llamadas de voz y videollamadas.

Incluye cuerpo desmontable y giratorio, además de funciones de realidad aumentada.

La versión estándar tendrá un precio de 249 euros, mientras que la versión Pro llegará a 349 euros.

Nova 15 Max: fotografía, batería y entretenimiento

Huawei cerró la presentación con el nova 15 Max , un smartphone orientado a usuarios jóvenes y enfocado en autonomía, fotografía y consumo multimedia.

, un smartphone orientado a usuarios jóvenes y enfocado en autonomía, fotografía y consumo multimedia. Integra una cámara Ultra Clara RYYB de 50 megapíxeles, diseñada para capturar imágenes con mayor detalle en condiciones de poca luz o contraluz.

Incorpora una batería de 8.500 mAh para uso prolongado durante el día.

Suma una carcasa reforzada resistente a caídas.

Cuenta con pantalla OLED y sistema de doble parlante estéreo simétrico.

Preventa en Chile

Por ahora, el único lanzamiento con disponibilidad confirmada en Chile es la serie WATCH FIT 5, que ya inició su preventa. Los demás dispositivos presentados durante el evento global aún no tienen fecha confirmada de llegada al mercado chileno.