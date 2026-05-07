Hantavirus en crucero: Minsal confirma aislamiento preventivo de dos chilenos que abordaron el barco MV Hondius

El Ministerio de Salud (Minsal) informó este jueves sobre el aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos que abordaron el crucero MV Hondius, nave que registró un foco infeccioso de la cepa Andes del hantavirus.

A través de un comunicado público, la autoridad sanitaria señaló que “si bien ambas personas no presentan síntomas atribuibles a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus”.

Desde la cartera reiteraron su compromiso de “mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante en esta materia”.

No obstante, aclararon que “la Ley de Derechos y Deberes del Paciente prohíbe entregar cualquier antecedente clínico, personal o de identidad de las personas que se encuentran bajo seguimiento o atención de salud”.

Durante la mañana de esta jornada, la entidad precisó que la exposición al hantavirus, que causó la muerte de tres pasajeros en el crucero que zarpó desde Argentina, “no habría ocurrido en el país”.