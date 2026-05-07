CNN Chile en Chile Day: ¿Quiénes estarán en la instancia que busca posicionar al país como destino de inversión?

Esta semana se llevará a cabo el Chile Day, el encuentro anual más importante que realiza Chile ante la comunidad financiera internacional, donde CNN Chile estará presente.

El evento es organizado por InBest —la entidad que agrupa a las principales instituciones promotoras de inversión del país— y con el respaldo de Scotiabank como socio estratégico.

El foro reúne cada año, en el mes de mayo, a ministros, presidentes de bancos centrales, senadores, ejecutivos de fondos de pensiones, bancos de inversión y empresas del sector minero y energético.

Su propósito es mostrar el proyecto de largo plazo de Chile como destino de inversión, más allá de la contingencia política cotidiana.

¿Cuándo es el Chile Day 2026?

La edición 2026 se realiza en dos ciudades: Nueva York el viernes 8 y sábado 9 de mayo —en el JW Marriott Essex House frente al Central Park y en la Columbia Business School—, y Toronto el lunes 11 y martes 12 de mayo en el Fairmont Royal York.

La convocatoria llega en un momento de especial expectación, con un nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que debuta en este escenario presentando su proyecto económico a inversionistas de BlackRock, Goldman Sachs, Ontario Teachers, CPP Investments y CDPQ, entre otros.

Guillermo Tagle conversó en Agenda Económica PM previo al Chile Day

En este contexto, Guillermo Tagle —director de InvesChile y presidente del Depósito Central de Valores, uno de los organizadores históricos del evento— conversó en Agenda Económica PM desde el Central Park, justo antes del inicio de la jornada en Nueva York.

Tagle defendió el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno, respaldó la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, abogó por el subsidio al empleo para trabajadores poco calificados y llamó a tomar “ciertos riesgos para que Chile” vuelva a crecer.

“Uno viene con una perspectiva un poco más larga a mostrar el proyecto que tenemos como país, el propósito de desarrollarnos, de mantener el liderazgo en la región, y es algo que consistentemente se ha hecho ya casi por 15 años. Este año venimos con la novedad de un nuevo gobierno, que está recién inaugurando su periodo y que está presentando proyectos bastante novedosos para hacer a Chile crecer nuevamente y ser líder en la región”, señaló Tagle.

En esa línea, afirmó que la rebaja del impuesto de primera categoría no es una rebaja a los más ricos: “Reducir la carga tributaria no es un impacto directo a los más ricos como muchos lo han puesto, porque es una rebaja tributaria para las empresas, las personas que retienen utilidad de sus empresas van a quedar pagando lo mismo que pagan hoy día y, por lo tanto, es una apuesta con modernización, con mayor libertad para sacar adelante los proyectos”.

En cuanto al impuesto a las ganancias de capital, Tagle fue enfático en respaldar su eliminación y recordó el fracaso recaudatorio que tuvo en el pasado: “Se eliminó hace muchos años, por ahí el año 2001, y pasamos muchos años con un mercado de capitales en auge, con volúmenes transados creciendo, con inversionistas extranjeros participando en nuestro mercado”.

“Después se puso el gravamen y los volúmenes empezaron a caer muy rápidamente y la recaudación fiscal no ocurrió. Creo que hay una cifra como de 8 millones de dólares de monto total recaudado“, afirmó, agregando que ese antecedente hace que hoy sea “fácil plantear la relevancia de eliminar” dicho impuesto.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que aumenten las inversiones en el sector de la minería: “Chile ha tomado un liderazgo notable por el hecho de que tenemos hoy día energías renovables, tenemos el cobre con alta demanda y podemos hacer minería sustentable”.

“Hemos logrado dar vuelta en Chile a la lectura de una minería extractiva, una minería que causaba daño al medio ambiente, por una minería que está siendo clave para la solución de los problemas ambientales de la humanidad, y Chile está en el centro de esa actividad, así que esperamos promover bien el tema y atraer inversión y más empresas interesadas en participar en Chile”, cerró.

Agenda del Chile Day 2026

Nueva York — Viernes 8 mayo (JW Marriott Essex House)

09:00 Panel: Pensiones y mercados financieros

Panel: Pensiones y mercados financieros 10:15 Panel: Política chilena (senadores Macaya y Vodanovic)

12:30 Obras Públicas: Subsecretario Balmaceda

13:30 Presentación ministro de Hacienda Jorge Quiroz

14:15 Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa

Toronto — Lunes 11 y martes 12 mayo (Fairmont Royal York)