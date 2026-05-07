Fuerzas estadounidenses atacan instalaciones militares en Irán mientras hay enfrentamientos armados entre ambos países

(CNN) – Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes responsables de lanzar una serie de ataques “no provocados” de misiles, drones y barcos pequeños contra buques de guerra estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz, dijo el Comando Central de EE. UU. el jueves.

“Las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras los destructores de misiles guiados de la Armada de EE.UU. transitaban el estrecho de Ormuz hacia el Golfo de Omán, el 7 de mayo”, dijo CENTCOM en un comunicado de prensa.

Las instalaciones iraníes atacadas por las fuerzas estadounidenses incluyeron “sitios de lanzamiento de misiles y drones, ubicaciones de comando y control; y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, según CENTCOM.

“Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y barcos pequeños mientras el USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban el paso marítimo internacional. No se vio afectado ningún recurso estadounidense”, agregó el comunicado de CENTCOM.

Un informe de medios estatales iraníes dijo que las instalaciones comerciales en el muelle Bahman en la isla de Qeshm habían sido atacadas en un intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad iraníes y “el enemigo”.

En su comunicado, el Mando Central de EE. UU. afirmó que las fuerzas estadounidenses “no buscan una escalada”, pero que el Ejército está “listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.