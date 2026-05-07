Cuarta Vendimia del Valle del Maipo llega al Parque Estadio Nacional con entrada gratuita: Todo lo que debes saber

Un panorama ideal para los fanáticos del vino será la cuarta Vendimia del Valle del Maipo, que se realizará en la comuna de Ñuñoa.

En esta nueva versión, el evento se trasladará a un lugar céntrico y con alta conectividad, y espera convocar a más de 150 mil personas durante sus tres jornadas: el 21, 22 y 23 de mayo, en el Parque Estadio Nacional.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó que “Santiago se consolida como la verdadera capital del vino y del turismo, y esta vendimia es una expresión viva de ese espíritu. Reúne a viñas de todo Santiago en un espacio seguro, familiar e integrador, que ya ocupa un lugar en el corazón de los santiaguinos”.

“Es una celebración que rescata y pone en valor nuestras tradiciones, posicionando a Santiago como un destino turístico en América Latina”, agregó.

Entrada gratuita

Cabe destacar que el acceso será gratuito, previa inscripción en Vendimia Valle del Maipo. Además, los asistentes podrán comprar copas y degustaciones para disfrutar de los mejores vinos del Valle del Maipo, en un evento que reunirá a 41 viñas.

Asimismo, habrá una amplia oferta gastronómica, con restaurantes, food trucks y emprendedores locales, además de música en vivo.

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