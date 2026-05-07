Trump califica de “muy productiva” reunión con Lula: Mandatario brasileño dice que fue “un paso importante” en la relación

A través de Truth Social, el mandatario Donald Trump calificó su reunión de este jueves con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, como “muy productiva”.

Según Trump, ambos conversaron “sobre muchos temas, incluyendo el comercio y, específicamente, los aranceles“.

Agregó que “nuestros representantes tienen previsto reunirse para discutir ciertos elementos clave. Se programarán reuniones adicionales durante los próximos meses, según sea necesario”.



La reunión duró más de dos horas y fue a puertas cerradas, ya que, según fuentes brasileñas, Lula pidió que el contacto con los periodistas fuera al terminar el encuentro.

Además, la cita se dio bajo un marco de tensión creciente entre ambos países: recientemente, en Estados Unidos se expulsó a un policía brasileño de Miami, mientras que en marzo, Brasil negó el visado a un asesor de Trump que pretendía viajar al país para visitar al expresidente Jair Bolsonaro.

Es importante recordar que el mandatario estadounidense fijó aranceles del 50% a los productos brasileños como represalia por el proceso judicial en contra de Bolsonaro, en el que este fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

“Un paso importante en la relación democrática de Brasil con Estados Unidos”

Por su parte, el presidente Lula Da Silva aseguró en una conferencia de prensa en la embajada brasileña que el encuentro entre ambos países dio “un paso importante en la relación democrática e histórica que Brasil tiene con Estados Unidos”, según consignó EFE.

“La buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo para el mundo“, comentó al medio antes citado.

Asimismo, incluso reveló que bromeó con Trump al pedirle que no restrinja los visados de la selección brasileña durante el Mundial de fútbol.