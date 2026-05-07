“El rey del chiste histórico”: Raúl Sorh sorprende con chiste sobre Napoleón, Alejandro Magno y Stalin

El destacado e histórico comentarista internacional, Raúl Sohr sorprendió con un entretenido y cultural chiste en CNN Chile.

Durante su participación en Conexión Global Prime, programa del que Sohr es panelista estable y que se emite todos los miércoles a las 22.00, sorprendió con una faceta de humor y más relajada a la que está acostumbrado.

“¿Te puedo contar un chiste?”, le dijo a la conductora de la sección Alicia Contreras, previo a relatar el chiste que tuvo como protagonistas a Napoleón, Alejandro Magno y Stalin.

El chiste de Sohr fue alabado en las redes sociales, donde la gente se rindió ante el ingenio del comentarista internacional. “El rey del chiste histórico” o “Aprende George Harris!!”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa el chiste de Raúl Sohr acá