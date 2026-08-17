Baja segregada en el norte deja una persona fallecida, más de 2 mil evacuaciones preventivas y operativo para trasladar a 540 internos de Tocopilla a Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), junto con el Gobierno, realizó un balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona norte, especialmente entre Arica y Coquimbo.

El biministro Claudio Alvarado informó la suspensión de clases en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

En tanto, en la Región de Antofagasta se determinó la suspensión de clases en cinco comunas: Antofagasta, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla.

Por otro lado, en cuanto al despliegue ante la emergencia, detalló que las principales acciones han estado relacionadas con la evacuación preventiva de más de 2 mil personas en Tocopilla, específicamente en los sectores Pacífico Norte y Tres Marías, además de las poblaciones Colón y Huella 3 Puntas, debido a la activación de quebradas.

“Esto ha significado que en el transcurso de esta tarde se esté produciendo el traslado de internos del Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta. Se encuentra en curso un operativo de traslado en el cual está participando Gendarmería y las policías”, agregó.

En total, se pretende trasladar a cerca de 540 reclusos.

Ante las condiciones meteorológicas, detalló que se han producido suspensiones de tránsito en los caminos que unen a Tocopilla con otros puntos de la región. “En ciertas horas se producen ventanas de tránsito una vez que se verifican las condiciones de seguridad en la ruta”, aclaró.

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, remarcó que se mantiene la alarma meteorológica por precipitaciones para la Región de Antofagasta, además de las alertas vigentes por precipitaciones moderadas a fuertes entre Arica y Coquimbo.

🚨 #ALARMA AAA8/2026

🌧️🌧️ #PRECIPITACIONES Intensas 📍 En zonas de la región de #Antofagasta

Se estiman entre 15-25 mm🌧️

📅 Validez: Desde la madrugada y noche del martes 18 de #agosto ⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades @Senapred y recuerda revisar el pronóstico y… pic.twitter.com/GdfWJG9HUV — MeteoChile (@meteochile_dmc) August 17, 2026

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por una condición sinóptica de baja segregada desde la madrugada del martes 18 de agosto hasta la noche del mismo día en la Región de Antofagasta, específicamente en el litoral (Tocopilla y Taltal) y la cordillera de la Costa (desde Tocopilla hasta Taltal).

En cuanto a la afectación, Cebrián detalló que “tenemos que lamentar una persona fallecida en la Región de Antofagasta producto de un accidente de tránsito por caída de rocas en la calzada del kilómetro 28 de la Ruta 1. Queremos hacer extensivo nuestro pésame a su familia y cercanos”.

Por otra parte, se registran siete personas damnificadas en la Región de Tarapacá y 244 personas albergadas entre Arica y Coquimbo: 200 de ellas en Antofagasta, 24 en Arica y 20 en la Región de Tarapacá.

Además, de manera preliminar, se reportan 40 viviendas con daños menores y 21 que se encuentran en evaluación.

Mira aquí el balance completo