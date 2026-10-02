Detienen a presunto prófugo de la justicia vinculado al Caso Grollmus

Durante este jueves fue detenido uno de los sujetos que mantenía una orden de detención pendiente por su presunta participación en el ataque armado contra la familia Grollmus, ocurrido en agosto de 2022 en Contulmo, región del Biobío.

Según publicó Radio Bío Bío, el sujeto fue entregado a la Policía de Investigaciones (PDI).

Respecto del operativo, Meganoticias consignó que, en primera instancia, Carabineros realizó al individuo un control preventivo de identidad y, tras revisar sus antecedentes, pudo constatar que mantenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio calificado, emanada del Juzgado de Garantía de Cañete.

Luego del control, el sujeto fue trasladado hasta la 3ª Comisaría de Cañete, donde, por orden de la Fiscalía Local de Cañete, fue entregado a la PDI.

Con esta detención, son 22 las personas detenidas tras el ataque armado contra la familia Grollmus.