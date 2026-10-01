Muere a los 96 años Caupolicán Peña, histórico jugador y técnico de Colo Colo

Este jueves, el Club Social y Deportivo Colo Colo informó el fallecimiento del histórico jugador albo Caupolicán Peña.

“El Club Social y Deportivo Colo Colo lamenta profundamente el deceso de Caupolicán Peña, histórico jugador, capitán y técnico de nuestro club”, publicó CSD Colo Colo en sus redes sociales.

Caupolicán Peña fue una figura importante para el Cacique. Disputó 240 partidos, obtuvo tres títulos nacionales y una Copa Chile, y fue el capitán del equipo que se consagró campeón del Campeonato Nacional de 1960. Posteriormente, dirigió a Colo-Colo en 31 encuentros.

“También fue profesor normalista, manteniendo así una tradición ligada a la educación que forma parte de los orígenes de Colo-Colo. Además, fue el primer presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile”, destacó CSD Colo Colo.

Finalmente, el CSD Colo Colo envió sus condolencias a la familia del exfutbolista.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, acompañándolos en este momento de dolor y recordando con respeto a quien fue parte importante de nuestra historia”, cerró el escrito.