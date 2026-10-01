Presidente Kast por reforma de seguridad: “Si hay que retirarla, no tengo ningún problema, pero busquemos un consenso”

El presidente José Antonio Kast aseguró este jueves que el Gobierno está dispuesto a retirar la reforma de seguridad del Congreso Nacional, tras las críticas formuladas tanto desde la oposición como desde el oficialismo.

En el cierre de su gira por la Región de Antofagasta, el mandatario sostuvo que lo que le importa al Ejecutivo “es derrotar al crimen organizado; quién se adjudique la autoría de una ley o de una reforma, la verdad es que a mí no me importa y a los chilenos tampoco”.

En esa línea, afirmó que no tiene “ningún problema” con retirar la iniciativa, pero hizo un llamado a los parlamentarios para “encontrar un consenso”.

“Si alguien quiere disputarse la autoría de una reforma, creo que a ningún chileno le importa quién es el autor de la reforma que termine con el crimen organizado. Nosotros hemos hecho planteamientos, presentamos iniciativas legales, reconocimos las iniciativas legales de los parlamentarios e hicimos la presentación de una reforma constitucional, que puede que no haya sido del gusto de los parlamentarios. Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla. Pero busquemos un consenso”, remarcó.

Asimismo, valoró la disposición del senador Pedro Araya (PPD), quien está trabajando junto con otros parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado para elaborar una nueva propuesta de reforma de seguridad.

“Ojalá más senadores se sumen, ojalá más diputados se sumen, ojalá la senadora Paulina Vodanovic se sume, porque ella también hizo una presentación de una reforma constitucional para administrar las cárceles”, puntualizó.

Por último, reiteró que no tiene “ningún problema si alguien se quiere atribuir una reforma constitucional en esa línea; y si nosotros tenemos que retirar la reforma que presentamos, la vamos a retirar”.

“Lo que nos importa es avanzar, no quedarnos en las discusiones políticas sobre que ‘mi reforma es mejor que la tuya’“, cerró.