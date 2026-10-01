Anuncian dos Macroferias Laborales 2026: Ofrecen miles de vacantes de empleo en Santiago y en regiones

Frente a la alta tasa de desempleo en el país, se realizarán dos macroferias laborales calificadas como las más grandes a nivel nacional. La iniciativa, articulada por el sector público y privado, pondrá a disposición de los postulantes miles de ofertas de trabajo en diversas áreas productivas, técnicas y profesionales.
La iniciativa, que tiene como objetivo la inserción en el empleo formal, cuenta con alternativas presenciales y online.
Macroferia Laborum
Una de las dos ferias laborales será liderada por el portal de empleo Laborum; la modalidad será de forma online y comenzará el lunes 5 de octubre.
En esta instancia, la plataforma contará con una herramienta llamada Jobi, que permitirá a los postulantes enviar hasta cinco currículums de forma automatizada durante 15 días consecutivos.
- Para poder postular a las ofertas laborales desde Laborum, debes acceder a la página web oficial laborum.cl
- Se recomienda estar atento a la apertura del sitio web este lunes 5 de octubre.
“Feria Laboral Más Empleo RM 2026”
Por otro lado, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en un trabajo conjunto con la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), desplegará la “Feria Laboral Más Empleo RM 2026” de modalidad presencial y en línea.
El evento será desde el lunes 5 hasta el domingo 11 de octubre en modalidad presencial en la Región Metropolitana y, de forma online, se mantendrán abiertas las 24 horas del día.
- Para inscribirte, debes acceder a la página web de la Bolsa Nacional del Empleo en bne.gob.cl
- Para acceder a las vacantes, se debe registrarse con anterioridad en el sitio web o actualizar los antecedentes académicos.
Puedes acceder a los horarios de postulación a través de este link: sence.gob.cl
Lo más leído
- Muere a los 96 años Caupolicán Peña, histórico jugador y técnico de Colo Colo
- Diputada republicana pide suma urgencia a proyecto que busca reforzar la seguridad en universidades tras agresión a estudiantes de la UC en marcha de la Confech
- "No nos permite salir de este hoyo": El duro diagnóstico económico de un experto tras el nuevo Imacec
- Presidente Kast por reforma de seguridad: "Si hay que retirarla, no tengo ningún problema, pero busquemos un consenso"
- Anuncian dos Macroferias Laborales 2026: Ofrecen miles de vacantes de empleo en Santiago y en regiones