Anuncian dos Macroferias Laborales 2026: Ofrecen miles de vacantes de empleo en Santiago y en regiones

Frente a la alta tasa de desempleo en el país, se realizarán dos macroferias laborales calificadas como las más grandes a nivel nacional. La iniciativa, articulada por el sector público y privado, pondrá a disposición de los postulantes miles de ofertas de trabajo en diversas áreas productivas, técnicas y profesionales.

La iniciativa, que tiene como objetivo la inserción en el empleo formal, cuenta con alternativas presenciales y online.

Macroferia Laborum

Una de las dos ferias laborales será liderada por el portal de empleo Laborum; la modalidad será de forma online y comenzará el lunes 5 de octubre.

En esta instancia, la plataforma contará con una herramienta llamada Jobi, que permitirá a los postulantes enviar hasta cinco currículums de forma automatizada durante 15 días consecutivos.

Para poder postular a las ofertas laborales desde Laborum, debes acceder a la página web oficial laborum.cl

Se recomienda estar atento a la apertura del sitio web este lunes 5 de octubre.

“Feria Laboral Más Empleo RM 2026”

Por otro lado, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en un trabajo conjunto con la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), desplegará la “Feria Laboral Más Empleo RM 2026” de modalidad presencial y en línea.

El evento será desde el lunes 5 hasta el domingo 11 de octubre en modalidad presencial en la Región Metropolitana y, de forma online, se mantendrán abiertas las 24 horas del día.

Para inscribirte, debes acceder a la página web de la Bolsa Nacional del Empleo en bne.gob.cl

Para acceder a las vacantes, se debe registrarse con anterioridad en el sitio web o actualizar los antecedentes académicos.

Puedes acceder a los horarios de postulación a través de este link: sence.gob.cl