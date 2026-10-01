Kast defiende Presupuesto 2027: “Los programas sociales que han tenido malos resultados no van a recibir más aportes hasta que ordenemos la casa”

El presidente José Antonio Kast defendió este jueves desde la Región de Antofagasta la presentación del Presupuesto 2027 del Gobierno, el cual tiene cuatro ejes prioritarios y ha generado críticas desde la oposición por la falta de información respecto a cuáles serán las áreas recortadas del Estado.

Kast argumentó que la elaboración del presupuesto respalda “con hechos las situaciones que nos han planteado distintos actores políticos”.

En esa línea, abordó las declaraciones que afirmaban que su administración no continuaría con iniciativas como la Pensión Garantizada Universal (PGU) o la gratuidad en la educación superior durante la campaña presidencial: “Se nos decía que no íbamos a respetar la PGU o la gratuidad, y están ahí (…) Todo lo que se ha dicho de lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a ponerle dificultades a temas de pensiones y salud no ha sido así“.

Si bien no entregó más detalles respecto de cuáles serán los recortes que contempla el proyecto de ley —ya que a partir del lunes 5 de octubre se darán a conocer más antecedentes—, defendió que la propuesta del Ejecutivo es “seria y responsable”.

“Este es un presupuesto serio y responsable que nos permite ordenar la casa, disponer de los recursos para cumplir todas las obligaciones legales y avalar todos los programas que han tenido buenos resultados“, sostuvo.

Así, adelantó que los programas sociales que tengan malos resultados “no van a recibir más aportes” hasta que “se pueda justificar cada peso”.

“Los programas sociales que traen buenos resultados van a recibir más aportes, y aquellos que han tenido malos resultados no van a recibir más aportes hasta que ordenemos la casa“, sentenció.

“Lo que los chilenos piden es que ocupemos mejor los recursos en todo, así que a partir del día lunes se iniciará ese debate”, cerró.