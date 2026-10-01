Providencia inaugura Casa Mayor: Conoce la nueva sede para promover la salud y el bienestar de las personas mayores

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, la Municipalidad de Providencia inauguró Casa Mayor, la nueva sede de su Departamento de Personas Mayores.

El inmueble, ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 998, frente al Palacio Falabella, permitirá concentrar en un mismo punto de la comuna la atención, los programas y las actividades dirigidas a la comunidad +60.

“Estamos muy contentos de abrir Casa Mayor, un nuevo punto de encuentro para nuestra comunidad +60. Desde aquí saldrán paseos, tendremos talleres, actividades y distintos apoyos para nuestras vecinas y vecinos mayores. Queremos que este sea un lugar para encontrarse y que nuestros vecinos mayores encuentren en el municipio oportunidades de desarrollo y un apoyo confiable cuando más lo necesitan”, expresó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, durante la inauguración.

Entre los servicios que funcionarán en el recinto se encuentra la Unidad de Bienestar y Calidad de Vida, que ofrecerá orientación y seguimiento preventivo en áreas como kinesiología, nutrición y fonoaudiología. También habrá acompañamiento psicosocial, orientación social, asesoría en beneficios estatales y municipales, además de apoyo psicosociojurídico para personas mayores y sus familias.

Casa Mayor será, además, un punto de encuentro para talleres, charlas, conferencias y clubes de lectura. Desde allí también se coordinarán actividades de la red de Espacios Mayores de Providencia, junto con iniciativas al aire libre, como paseos y actividades en el nuevo huerto y vivero del recinto.

Para Doris, vecina del sector desde hace años, recuperar este inmueble para la comunidad +60 también tiene un significado especial.

“Lo encuentro fantástico. La conozco hace muchos años, soy vecina de acá y encuentro que es una casa maravillosa. Estoy feliz con esta inauguración”, comentó.

Además, destacó que contar con distintos apoyos en un mismo lugar permitirá acercar la atención a las personas mayores: “Aquí yo sé que uno viene y trata de solucionar el problema de inmediato”.

La apertura coincide, además, con el inicio del Mes de las Personas Mayores, que durante octubre contempla una programación de más de 190 actividades deportivas, culturales, recreativas y de bienestar en distintos puntos de Providencia.