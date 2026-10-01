Diputada republicana pide suma urgencia a proyecto que busca reforzar la seguridad en universidades tras agresión a estudiantes de la UC en marcha de la Confech

Durante este jueves, la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, se refirió a la agresión que sufrieron dirigentes del movimiento político de centroderecha Solidaridad UC en las afueras de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, en el contexto de una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

En ese contexto, la parlamentaria republicana solicitó al Ejecutivo otorgar suma urgencia a la tramitación de su proyecto de ley que regula la seguridad y la integridad al interior de las instituciones de educación superior.

“La violencia no puede seguir siendo tolerada ni normalizada en los espacios que están destinados al pensamiento y al desarrollo académico. Lo que vimos con los estudiantes de la UC en la marcha de la Confech es el reflejo de una desprotección que no podemos mantener. Las comunidades universitarias exigen y merecen estudiar en paz”, subrayó Charpentier.

Sobre la iniciativa, Charpentier explicó que “este proyecto consagra una obligación mínima. No se le exige al directivo que resuelva por sí mismo la situación de riesgo, pero sí que active oportunamente los mecanismos institucionales de protección y resguardo, en lugar de ampararse en la inacción o en resquemores ideológicos”.

En caso de incumplimiento, la autoridad respectiva podrá quedar expuesta a las sanciones establecidas en la Ley N° 21.091, incluida la inhabilidad para ejercer cargos directivos o formar parte de una institución de educación superior, según corresponda.

Por otro lado, el proyecto propone sancionar directamente a quienes, siendo académicos, funcionarios o estudiantes de la respectiva institución de educación superior, participen como autores o cómplices en agresiones físicas contra personas, actos de intimidación grave o alteraciones sustanciales del servicio educativo.

“Quienes forman parte de una comunidad universitaria y contribuyen activamente a la violencia o a la interrupción del quehacer académico deben enfrentar consecuencias jurídicas proporcionales a la gravedad de su conducta. Solicitamos urgencia a esta iniciativa y que se legisle pensando en la seguridad de los estudiantes”, instó la diputada oficialista.