FUAS 2027: Inicia la postulación a becas, créditos y gratuidad para la educación superior

Este jueves comenzó el proceso de postulación a los beneficios estudiantiles para la educación superior 2027, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

La postulación se debe realizar a través de la plataforma fuas.cl, desde un celular, tablet o computador, hasta el jueves 22 de octubre de 2026.

A través del FUAS, los estudiantes deben entregar información sobre sus antecedentes familiares y socioeconómicos. Estos datos serán revisados por el Ministerio de Educación (Mineduc), a través de la Subsecretaría de Educación Superior, para determinar el nivel de ingresos del grupo familiar y verificar el cumplimiento de los requisitos de cada beneficio estudiantil estatal.

¿Quiénes pueden postular?

Pueden postular quienes deseen ingresar en 2027 a un centro de formación técnica, instituto profesional o universidad. También pueden hacerlo quienes ya estén cursando una carrera sin apoyo financiero y busquen acceder a la gratuidad u otro beneficio estudiantil, de acuerdo con los requisitos establecidos.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, señaló: “Hacemos un llamado especial a las familias que pertenecen al 60% de menores ingresos del país a completar el FUAS. Para muchos jóvenes, este formulario marca la diferencia entre seguir estudiando o tener que postergar sus sueños. Queremos que el costo no sea un obstáculo para continuar sus trayectorias educativas, por eso es fundamental que postulen dentro del plazo y con sus datos al día”.

La importancia de tener actualizado el Registro Social de Hogares

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, se refirió a la importancia de contar con el Registro Social de Hogares (RSH) actualizado y explicó que este instrumento es una de las fuentes utilizadas para verificar la información declarada por los estudiantes.

“Este instrumento es una de las fuentes con que se verifica la información que declaran los estudiantes, y cuando está actualizado, esa revisión es más simple y más rápida. Tener tu Registro Social de Hogares puede evitar demoras por trámites adicionales más adelante”, sostuvo.

En esa línea, hizo un llamado a los estudiantes y sus familias a revisar la información registrada y, en caso de no contar con el RSH, solicitar su incorporación.

“Por eso, nuestro llamado es a que los estudiantes, junto a sus familias, revisen su registro y, si aún no lo tienen, los invitamos a ingresar con Clave Única a ventanillaunicasocial.gob.cl o acercarse a la oficina del RSH de su municipalidad. Aún están a tiempo de solicitar su ingreso”, agregó.

¿Es necesario tener el Registro Social de Hogares para postular al FUAS?

No. Contar con el Registro Social de Hogares no es un requisito para postular al FUAS. Cualquier persona puede completar y enviar el formulario aunque no tenga RSH.

Sin embargo, mantener actualizado este registro puede facilitar el proceso de acreditación socioeconómica.

Quienes no tengan un RSH actualizado deberán realizar un proceso de acreditación socioeconómica en la institución de educación superior en la que se matriculen y presentar los documentos que correspondan a su situación.

Para obtener o actualizar el Registro Social de Hogares, se puede realizar el trámite a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante registrosocial.gob.cl o en el municipio correspondiente.

¿Qué beneficios entrega el FUAS?

A través del FUAS, los estudiantes pueden postular a los beneficios estudiantiles para la educación superior que entrega el Estado, entre ellos la gratuidad, becas y créditos.

Entre las becas disponibles se encuentran:

Beca Bicentenario.

Beca Nuevo Milenio.

Beca Juan Gómez Millas.

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeros.

Beca Excelencia Académica.

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE).

Beca Excelencia Técnica.

Beca para Estudiantes Hijos de Profesionales de la Educación.

Beca Articulación.

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad.

Becas de Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre.

Becas Vocación de Profesor.

Beca de Reparación.

Las becas Vocación de Profesor y Reparación requieren, además, completar un formulario especial disponible en el mismo sitio.

En cuanto a los créditos, se puede postular al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y al Crédito con Garantía Estatal (CAE).

El detalle de cada beneficio, sus requisitos y condiciones está disponible en www.beneficiosestudiantiles.cl

¿Hasta cuándo se puede postular al FUAS?

El proceso estará disponible hasta el jueves 22 de octubre de 2026. Por ello, el llamado de las autoridades es a completar el formulario dentro del plazo y revisar que la información ingresada esté actualizada y correctamente registrada.

Para resolver dudas y obtener información sobre el proceso, se recomienda utilizar los canales oficiales del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior, además del call center Ayuda Mineduc, 600 600 2626.