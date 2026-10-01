Proyectan que caudal del Río Maipo podría duplicarse en Enero de 2027 debido a una favorable temporada de deshielo

Tras la temporada de lluvias intensas que dejó este invierno de 2026, se anuncian buenas proyecciones para el caudal del Río Maipo para el periodo 2026-2027.

De acuerdo con el Pronóstico de Escorrentía de Deshielo 2026-2027 elaborado por la Junta de Vigilancia del Río Maipo Primera Sección (JVRM), el caudal medio del río en La Obra podría duplicarse durante enero de 2027 con una proyección de 173 m³/s, a diferencia de los 82 m³/s registrados en enero de 2026.

Incluso para el período entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, se espera un volumen de escurrimiento del agua de 1.903 millones de metros cúbicos.

Este fenómeno se explica por la importante acumulación de nieve registrada en la alta cordillera durante los sistemas frontales pasados, lo que permitirá un aumento sostenido del escurrimiento cordillerano durante el ciclo de deshielo de primavera y verano.

La nieve en la cordillera actualmente cubre un 81% del área analizada frente al 61% alcanzado en 2026.

Los pronósticos elaborados por la JVRM van de la mano con las declaraciones entregadas el miércoles por el biministro de Obras Públicas y de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en las que destacó que “este año la situación hídrica es bastante favorable comparada con 2025, sobre todo en el norte del país, y tenemos seguridad de contar con disponibilidad para riego y abastecimiento de agua potable para la población de aquí a marzo de 2027”.

Por su parte, el presidente de la JVRM, Luis Baertl, celebró estas proyecciones, pero advirtió sobre el cuidado y la responsabilidad del uso del agua.

“Esperamos una temporada con más agua, lo que es una buena noticia para el riego y el abastecimiento de la ciudad. Pero esta mejora no debe hacernos bajar la guardia porque necesitamos mantener un consumo responsable y usar el agua con eficiencia, tanto en los hogares como en las actividades productivas”.

Finalmente, desde la JVRM esperan lanzar un pronóstico tanto semanal como semestral de los caudales con el fin de “incorporar nuevos antecedentes y revisar las estimaciones conforme evolucionan las condiciones de la cuenca”, sostuvo el gerente técnico de la JVRM, José Manuel Córdova.