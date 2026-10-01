Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas y fuertes lluvias en 10 regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas en diez regiones del país ante la llegada de un nuevo sistema frontal.

Asimismo, advirtió que el evento meteorológico podría venir acompañado de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

La entidad detalló que las tormentas eléctricas podrían desarrollarse desde la mañana del viernes 2 de octubre hasta la noche del sábado 3 de octubre.

De acuerdo con el aviso, el fenómeno surgiría a raíz de una inestabilidad atmosférica.

¿Cuáles son las regiones con probabilidad de tormentas eléctricas?

Según la DMC, son diez las regiones que podrían verse afectadas por tormentas eléctricas:

Coquimbo: Precordillera, valles precordilleranos y Cordillera.

Valparaíso: Precordillera, valles precordilleranos y Cordillera.

Metropolitana: Valle, Precordillera y Cordillera.

O’Higgins: Valle, Precordillera y Cordillera.

Maule: Valle, Precordillera y Cordillera.

Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.

Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.

Los Lagos: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Chiloé y Litoral Interior.

En paralelo, la DMC emitió otro aviso por probabilidad de vientos normales a moderados entre las regiones de Coquimbo y del Biobío, específicamente en las zonas de precordillera y cordillera.

En su reporte, advirtió que los vientos podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 km/h.