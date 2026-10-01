Presupuesto 2027: Quiroz explica alza de 2,7% del gasto fiscal si se compara con lo aprobado para 2026

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró este jueves que el gasto contemplado en el Presupuesto 2027 aumenta 2,7% si se compara con el monto aprobado por el Congreso para 2026, una cifra superior al 1,5% comunicado por el Ejecutivo, que utiliza como referencia el gasto que Hacienda proyecta ejecutar durante este año.

La diferencia responde, según explicó el secretario de Estado, a la base utilizada para realizar la comparación. El Gobierno presentó oficialmente el Presupuesto 2027 con un crecimiento del gasto de 1,5% respecto del nivel de 2026, junto con prioridades en crecimiento y empleo, seguridad, niñez y protección de beneficios sociales.

“Si yo usara el presupuesto aprobado por el Parlamento el año pasado, tendría que estar hablando de una expansión del 2,7% respecto al presupuesto aprobado. Respecto de lo ejecutado este año es del 1,5%”, afirmó Quiroz al explicar las dos cifras.

Hacienda defiende comparación con gasto ejecutado

El titular de Hacienda defendió la decisión de utilizar la ejecución estimada de este año como punto de comparación.

“Hemos preferido hablar sobre la base del ejecutado porque nos gusta hablar con la máxima transparencia y la máxima verdad respecto a lo que se ha gastado este año. Va a ser 1,5% superior, pero respecto de lo presupuestado el año pasado va a ser 2,7% por arriba”, señaló.

Quiroz explicó que durante 2026 el gasto terminó ubicándose sobre el nivel originalmente presupuestado debido a obligaciones que, según afirmó, no habían sido consideradas completamente al elaborar el erario.

Entre ellas mencionó el reajuste y gastos derivados del cumplimiento de leyes, incluyendo los efectos de la legislación previsional y las cotizaciones.

El ministro sostuvo que posteriormente Hacienda realizó un ajuste sobre esa base de gasto más elevada y aseguró que la medida no impidió financiar prestaciones consideradas esenciales.

PGU y Salud entre las prioridades del Presupuesto 2027

El proyecto presentado por el Gobierno mantiene entre sus ejes la protección de beneficios sociales y contempla $7 billones para la Pensión Garantizada Universal, además de recursos para educación y un aumento de 4,7% en el presupuesto de Salud.

“Estamos con la absoluta convicción de que este presupuesto es suficiente, más que suficiente”, afirmó Quiroz.

Agregó que el objetivo de Hacienda es continuar reduciendo ineficiencias y aseguró que los beneficios establecidos por ley se encuentran garantizados.

Respecto de las áreas donde se concentrará el aumento del gasto, el ministro apuntó principalmente a reactivación, construcción, empleo, seguridad y salud.

En la presentación oficial del proyecto, el Ejecutivo informó que crecimiento, empleo y reconstrucción recibirán $9,5 billones, mientras seguridad contará con $7 billones.

Quiroz explica ajuste fiscal de US$ 6.000 millones

Quiroz también abordó la meta de ajuste fiscal de aproximadamente US$ 6.000 millones planteada por el Gobierno y explicó que no debe interpretarse necesariamente como una reducción nominal del gasto.

Según señaló, el cálculo considera una trayectoria que continúa creciendo, pero a una velocidad menor que la proyectada originalmente, cuya diferencia acumulada permitiría alcanzar ese monto.

En el caso de los gobiernos regionales, el ministro afirmó que Hacienda mantiene conversaciones con los gobernadores y señaló que el Ejecutivo busca avanzar hacia un mecanismo en que las regiones que logren ejecutar la totalidad de sus recursos no enfrenten recortes.

Finalmente, añadió que el Presupuesto 2027 incorpora medidas para entregar mayores facilidades de ejecución y reducir trabas administrativas.