Detienen a fiscal general de Bolivia que investigaba el caso “Cerimedo” por presunto “narcoterrorismo”

Roger Mariaca fue capturado junto a 13 personas en un operativo de madrugada. El Gobierno boliviano lo acusa de liderar una red de narcoterrorismo judicial, mientras en Chile el Congreso indaga los nexos del estratega digital con campañas políticas.

Roger Mariaca fue detenido en la región oriental de Santa Cruz junto a 13 personas en un operativo realizado en la madrugada de este jueves. En conferencia de prensa transmitida por Red Uno Bolivia, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la Fiscalía “se volvió una organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país”, y acusó directamente a Mariaca de encabezarla.

Entre los aprehendidos figuran fiscales departamentales, un jefe policial y cuatro personas sorprendidas trasladando dinero en una ambulancia desde la casa del fiscal general. La captura se dio 48 horas después de que Estados Unidos les revocara las visas por presuntos sobornos para proteger a capos como el uruguayo Sebastián Marset.

Antes de su captura, Mariaca rechazó los cargos y denunció persecución política por la causa que él dirigía contra el estratega digital argentino Fernando Cerimedo, hoy preso en Bolivia por intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y posesión de una “granja de bots”.

El arresto repercute con fuerza en Chile. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó recientemente crear una Comisión Especial Investigadora para indagar el uso de bots, desinformación y manipulación algorítmica en elecciones desde la Convención Constitucional.