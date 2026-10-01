Carabineros abre 22 ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Carabineros de Chile anunció la apertura de un nuevo proceso de selección para labores destinadas a civiles dentro de la institución en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Ñuble.
En total, son 22 las vacantes que se ofrecerán, las cuales contemplan sueldos que van desde los $859.189 hasta los $2.035.588.
Desde la institución enfatizaron que esto busca “incorporar profesionales, técnicos y personal administrativo especializado que apoye el funcionamiento interno de distintas reparticiones” ubicadas en las tres regiones antes mencionadas.
“La convocatoria se enmarca en la política de modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, que impulsa la incorporación de personal profesional idóneo, con las competencias técnicas y personales necesarias para aportar a la gestión institucional, con el fin de optimizar el funcionamiento interno a través del trabajo especializado a desarrollar en los distintos estamentos y áreas de gestión”, agregaron.
Revisa los puestos de trabajo disponibles en Carabineros:
- 3 psicólogos
- 2 enfermeras
- 2 fonoaudiólogos
- 2 terapeutas ocupacionales
- 2 educadoras diferenciales
- 1 kinesiólogo
- 1 analista financiero
- 1 ingeniero en seguridad privada
- 1 abogado
- 1 asistente social
- 1 encargado de gestión de seguros
- 1 arquitecto
- 1 gestor de compras
- 1 administrativo
- 1 cocinero
- 1 técnico en párvulos
¿Cómo postular a los trabajos disponibles?
El proceso de selección se abrió el 25 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre.
Para postular y conocer los requisitos de cada puesto, se debe acceder al sitio web de Carabineros, en específico a la sección del Sistema de Postulaciones de la institución.
Lo más leído
- Proyectan que caudal del Río Maipo podría duplicarse en Enero de 2027 debido a una favorable temporada de deshielo
- Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas y fuertes lluvias en 10 regiones del país
- Donald Trump dice que está “siguiendo muy de cerca” las elecciones en Brasil
- Carabineros abre 22 ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular
- Radiografía de la economía brasileña de cara a las elecciones 2026: Desempleo y deuda pública en cifras