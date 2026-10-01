Carabineros abre 22 ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Carabineros de Chile anunció la apertura de un nuevo proceso de selección para labores destinadas a civiles dentro de la institución en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Ñuble.

En total, son 22 las vacantes que se ofrecerán, las cuales contemplan sueldos que van desde los $859.189 hasta los $2.035.588.

Desde la institución enfatizaron que esto busca “incorporar profesionales, técnicos y personal administrativo especializado que apoye el funcionamiento interno de distintas reparticiones” ubicadas en las tres regiones antes mencionadas.

“La convocatoria se enmarca en la política de modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, que impulsa la incorporación de personal profesional idóneo, con las competencias técnicas y personales necesarias para aportar a la gestión institucional, con el fin de optimizar el funcionamiento interno a través del trabajo especializado a desarrollar en los distintos estamentos y áreas de gestión”, agregaron.

Revisa los puestos de trabajo disponibles en Carabineros:

3 psicólogos

2 enfermeras

2 fonoaudiólogos

2 terapeutas ocupacionales

2 educadoras diferenciales

1 kinesiólogo

1 analista financiero

1 ingeniero en seguridad privada

1 abogado

1 asistente social

1 encargado de gestión de seguros

1 arquitecto

1 gestor de compras

1 administrativo

1 cocinero

1 técnico en párvulos

¿Cómo postular a los trabajos disponibles?

El proceso de selección se abrió el 25 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre.

Para postular y conocer los requisitos de cada puesto, se debe acceder al sitio web de Carabineros, en específico a la sección del Sistema de Postulaciones de la institución.