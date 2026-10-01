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Carabineros abre 22 ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

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Carabineros desvincula a cuatro funcionarios de Rancagua por posible vínculo con robo de vehículos y falsificación de instrumento público/Agencia Uno

Carabineros de Chile anunció la apertura de un nuevo proceso de selección para labores destinadas a civiles dentro de la institución en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Ñuble.

En total, son 22 las vacantes que se ofrecerán, las cuales contemplan sueldos que van desde los $859.189 hasta los $2.035.588.

Desde la institución enfatizaron que esto busca “incorporar profesionales, técnicos y personal administrativo especializado que apoye el funcionamiento interno de distintas reparticiones” ubicadas en las tres regiones antes mencionadas.

“La convocatoria se enmarca en la política de modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, que impulsa la incorporación de personal profesional idóneo, con las competencias técnicas y personales necesarias para aportar a la gestión institucional, con el fin de optimizar el funcionamiento interno a través del trabajo especializado a desarrollar en los distintos estamentos y áreas de gestión”, agregaron.

Revisa los puestos de trabajo disponibles en Carabineros:

  • 3 psicólogos
  • 2 enfermeras
  • 2 fonoaudiólogos
  • 2 terapeutas ocupacionales
  • 2 educadoras diferenciales
  • 1 kinesiólogo
  • 1 analista financiero
  • 1 ingeniero en seguridad privada
  • 1 abogado
  • 1 asistente social
  • 1 encargado de gestión de seguros
  • 1 arquitecto
  • 1 gestor de compras
  • 1 administrativo
  • 1 cocinero
  • 1 técnico en párvulos

¿Cómo postular a los trabajos disponibles?

El proceso de selección se abrió el 25 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre.

Para postular y conocer los requisitos de cada puesto, se debe acceder al sitio web de Carabineros, en específico a la sección del Sistema de Postulaciones de la institución.

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