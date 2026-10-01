Universidad Católica condena agresión a dirigentes en marcha estudiantil y presenta denuncia ante Carabineros

La Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) emitió un comunicado en el que condena la agresión de manifestantes en contra de estudiantes de la casa de estudios durante la marcha convocada para este jueves en Santiago.

De acuerdo con la universidad, de un total de diez estudiantes agredidos, cuatro fueron derivados al Hospital Clínico UC Christus para recibir atención médica debido a sus lesiones, mientras que el resto fue atendido por el sistema de emergencia del recinto universitario, según consignó Emol.

En esa línea, la universidad condenó el ataque ocurrido frente a su Casa Central e informó que ingresó una denuncia ante Carabineros de Chile por estos hechos para indagar en los eventuales responsables.

Si bien señalaron que debe existir libertad de expresión y debate de ideas, remarcaron en el texto que esto debe realizarse “siempre en un marco de respeto”.

Cabe recordar que la agresión se produjo en la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) —a la que se sumaron la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y el Colegio de Profesores— tras presentar sus reparos frente al Presupuesto 2027 anunciado por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

De acuerdo con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la agresión habría sido perpetrada por un “grupo de encapuchados” que criticó que “agredieron de manera artera y cobarde a un grupo de estudiantes, incluyendo estudiantes mujeres, que simplemente se manifestaron con colores distintos a los de la movilización”.

Desde el Gobierno también condenaron el hecho y señalaron que el Ministerio de Seguridad Pública está evaluando posibles acciones legales por los eventos de desorden público desarrollados en la marcha.