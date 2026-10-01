“Basta de trabajadores muertos por deficiencias operacionales”: FTC acusa “falencias e incapacidades” en Codelco tras nuevo accidente fatal

Un trabajador murió este jueves en un accidente ocurrido en la División Radomiro Tomic de Codelco, ubicada a 40 kilómetros al norte de Calama, en la Región de Antofagasta.

Se trata de Waldo Castillo Barraza, de 49 años, mantenedor mecánico de la empresa contratista Berliam, que presta servicios a esa división.

Según el comunicado emitido por Codelco, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas, mientras el trabajador realizaba labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales.

La estatal informó que la división suspendió de inmediato las actividades del área, tomó contacto con la familia del trabajador, dio aviso a las autoridades competentes y dispuso el inicio de una investigación para determinar las causas del hecho.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó el accidente y señaló que un equipo de su dirección regional se trasladó al lugar para iniciar la fiscalización correspondiente.

Horas después, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) emitió una declaración pública para condenar lo ocurrido, bajo el título “Basta de trabajadores muertos en Codelco por deficiencias operacionales”.

La organización sostuvo que esta nueva tragedia “demuestra las graves falencias e incapacidades de la administración de Codelco de poner freno a las muertes de trabajadores, y su inoperancia al momento de implementar barreras efectivas para detener accidentes del trabajo y prevenir enfermedades profesionales”.

FTC cuestiona gestión de seguridad de Codelco

La FTC remarcó que el hecho ocurre apenas días después de que la alta administración de Codelco anunciara que elevaría la gestión de seguridad a dependencia directa de la Presidencia Ejecutiva, medida que la propia estatal había presentado como parte de su compromiso de situar la seguridad en el centro de la gestión corporativa.

La Federación vinculó además la tragedia a un contexto más amplio dentro de la compañía. Según su declaración, la muerte del trabajador se produce “en medio de un clima laboral de incertidumbre en las divisiones, donde prevalecen presiones constantes para ajustar dotaciones y derechamente, despedir trabajadores”, situación que, agregó, “evidentemente, repercute directamente en la integridad física y mental de las y los trabajadores”.

La organización emplazó a la alta administración de Codelco a “revertir cuanto antes deficiencias operacionales que, lamentablemente continúan repitiéndose en cada una de las divisiones de la empresa”.

Asimismo, pidieron avanzar a la brevedad en la internalización de procesos estratégicos para el negocio minero, en particular el mantenimiento de activos fundamentales para la corporación, en momentos en que Castillo Barraza trabajaba precisamente para una empresa contratista externa.

Tras expresar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Waldo Castillo, la FTC cerró su declaración anunciando que los trabajadores del cobre se declaran en estado de alerta nacional frente a este hecho.