“Chao”: Diputado Republicano respalda reducción de presupuesto para Culturas por existir “gasto político”

En una nueva edición de Aquí se Debate, el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, respaldó la reducción del Presupuesto en Culturas por existir un “gasto político”.

El legislador, al ser consultado sobre en qué áreas se reduciría el financiamiento estatal, para poder financiar los proyectos e iniciativas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast, no dudó en mencionar la cultura.

“Hay un gasto improductivo en cultura, que uno podría decir si es justo o no justo, pero cuando hay urgencias sociales, cuando hoy día las familias sufren con la crisis de inseguridad, cuando las familias necesitan vivienda, cuando las familias necesitan salud, yo creo que es evidente. Chao. No sé si chao con toda la cultura, hay que priorizar, pero cuando el gasto en cultura es político, cuando se quiere hacer un centro como el GAM, con un presupuesto totalmente inflado, que es un gasto público”, planteó.

Ante la contrapregunta de por qué el GAM sería un “gasto político”, aseguró que “no solamente el GAM, hay un gasto político en cultura es evidente. Hay ciertos partidos políticos que han sido históricamente beneficiados, gente que ha salido en las marchas con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, que siempre ha recibido recursos”.

“Dije el GAM porque había una licitación del GAM, millonaria, inflada, que el Ministro de Cultura detuvo. Aquí hay que gastar con conciencia, hay que gastar en las urgencias sociales y eso es importante”, cerró.