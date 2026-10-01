Presidente del Colegio de Abogados aborda situación de Gabriel Zaliasnik tras declaración de Hermosilla: “Puede arrastrar el prestigio institucional de Chile y eso me preocupa”

El presidente del Colegio de Abogados y excontralor, Ramiro Mendoza, abordó en CNN Prime la declaración de Luis Hermosilla ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, en el marco de la causa que investiga irregularidades en los nombramientos judiciales.

“Me parecen graves y complejas”, afirmó Mendoza.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si Samuel Donoso, en caso de no haber renunciado al Colegio de Abogados, debió haber sido expulsado, Mendoza respondió que “no expulsado, pero al menos debió haber algún reproche, como en el caso de Gabriel Zaliasnik, que recibimos un reproche, y hay un procedimiento que está en curso. Podríamos haber tenido alguna posibilidad de haber seguido un procedimiento disciplinario ético”.

En esa línea, sostuvo que le gustaría conocer los argumentos de Donoso.

“Nos gustaría escucharlo y, a lo mejor, el mismo Samuel pudiera reincorporarse al Colegio y pedir una solicitud de dictamen ético”, señaló.

#CNNPrime | Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados: “No podríamos perseguir la responsabilidad ética de Samuel Donoso porque renunció al Colegio”@tv_monica

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Respecto del caso de Zaliasnik, Mendoza calificó la situación como “compleja” y planteó la necesidad de que la denuncia sea investigada.

“Es preocupante, grave y que merece ser analizado. O sea, por eso es que yo creo que es sumamente importante que la denuncia que se formuló respecto a Gabriel Zaliasnik sea investigada. Yo no tengo los antecedentes de la investigación que está en curso”, puntualizó.

#CNNPrime | Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, por situación de Gabriel Zaliasnik: “Para mí es preocupante, grave y merece ser analizado”@tv_monica

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—De acuerdo al Código de Ética del Colegio de Abogados, ¿cómo cabe calificar estos WhatsApp de Gabriel Zaliasnik solicitando votos para lograr una prisión preventiva?

—Es un antecedente grave para un efecto de iniciar una investigación, y tendría que ser en la investigación donde se despeje si se encuadra la conducta dentro del código ético, a través de los elementos de defensa que también son un derecho para abogados, digamos, pero efectivamente es una conducta grave.

Mendoza, además, aclaró que no ha emitido declaraciones sobre el proceso al interior del Colegio de Abogados.

#CNNPrime | Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, por situación de Gabriel Zaliasnik: “No ha declarado en el proceso del Colegio de Abogado”@tv_monica

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—¿A usted le parece que un embajador puede tener ese tipo de antecedentes?

—Desde el punto de vista ético, me parece complejo. Conozco a Zaliasnik desde que está en la escuela, me causa preocupación, digamos, efectivamente, las situaciones que se han desplegado en torno a la figura de él y al rol actual de él como embajador de Chile en la República de Israel.

—¿Que sea embajador le agrega complejidad?

—Le agrega una complejidad manifiesta, digamos, porque no es un acto de un simple ejercicio profesional, es un acto que, de una u otra manera, lo puede envolver desde el punto de vista personal y, con eso, puede arrastrar también al prestigio institucional de Chile como república, y eso es lo que me preocupa.

#CNNPrime | Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, por situación de Gabriel Zaliasnik: “Me causa preocupación las situaciones que se han desplegado en torno a la figura a él y al rol actual de él como embajador en Israel”@tv_monica

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—¿A usted le preocupa el prestigio para el país que esto puede involucrar?

—Me preocupa. No creo que el hecho vaya a acarrear un desprestigio evidente, pero sí puede mermarse nuestro prestigio, y eso me preocupa como país.

#CNNPrime | Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, por situación de Gabriel Zaliasnik: “Que se embajador le agrega una complejidad manifiesta. Es un acto que puede arrastrar el prestigio institucional de Chile como república”@tv_monica

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Los antecedentes del caso

El pasado 27 de agosto, Luis Hermosilla entregó antecedentes sobre la investigación. Según publicó Reportea, en su declaración, Hermosilla relató que presuntamente el entonces presidente Sebastián Piñera “tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido 100 UF mensuales a Samuel Donoso Boassi y a mí, cada uno recibía 100 UF mensuales”.

“Estos pagos se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Samuel Donoso o a mí, tras lo cual se los hacía llegar al otro”, detalló.

Asimismo, señaló que regularmente Samuel Donoso era quien recibía el dinero y luego le entregaba su parte en efectivo. Según su relato, el pago se realizaba de manera trimestral.

“Estos montos me los entregaba Benjamín Salas Kantor y cuando Benjamín se fue del Gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”, dijo Hermosilla.

En cuanto a Gabriel Zaliasnik, T13 consignó que Hermosilla reveló que el actual embajador de Chile en Israel tenía mayor acceso que él a algunos ministros de la Corte de Apelaciones y que, de hecho, tenía llegada al máximo tribunal.