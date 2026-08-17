Daniel Mansuy analiza triunfo de Gael Yeomans: “Los militantes del FA están aparentemente en una frecuencia distinta que sus dirigentes más importantes”

La diputada Gael Yeomans venció en un sorpresivo resultado a Constanza Martínez en la elección presidencial realizada el fin de semana recién pasado en el Frente Amplio.

Aunque la participación no fue para entusiasmarse demasiado —votó solamente un quinto de los militantes, 10.000 sobre 50.000, cifras aproximadas, por supuesto—, esta elección nos deja al menos tres preguntas, tres temas y tres elementos que son muy importantes para lo que ocurra en el futuro en la oposición.

El primero es el siguiente: los principales dirigentes del partido, su líder histórico, su alcalde más representativo, Beatriz Sánchez, Gonzalo Winter, Giorgio Jackson, los alcaldes de Maipú y Valdivia, todos apoyaban a Constanza Martínez y, sin embargo, ella fue derrotada.

La pregunta es: ¿por qué ninguno de esos líderes fue a la elección como presidente del Frente Amplio? Pregunta por responder.

Segundo tema: Los militantes del Frente Amplio están aparentemente en una frecuencia distinta que sus dirigentes más importantes, más a la izquierda, más críticos de lo que fue el gobierno de Gabriel Boric. Hay un desajuste entre las bases y las vocerías más relevantes.

Y la tercera pregunta, por supuesto, tiene que ver con el presidente Boric, que ha formulado en los últimos días autocríticas severas respecto de la trayectoria de su partido y del gobierno.

¿Están los militantes del Frente Amplio alineados con esa autocrítica? Si uno pudiera hacer algo así como un plebiscito, ¿están más bien decepcionados del amarillismo del presidente Boric, algo que se ha dicho mucho en sectores de izquierda y de lo cual él se ha reivindicado?

Esto es muy importante para el futuro de la izquierda y para la configuración de la oposición, porque si Yeomans lidera una oposición un poco más dura, o bastante más dura, o más cercana a lo que fue Apruebo Dignidad, por supuesto que esto podría contribuir a separar aguas al interior de la oposición.