Ministro Arrau defiende reforma de seguridad del Gobierno: “Hay que desmitificar que la Constitución es intocable, la actual ha sido modificada cientos de veces”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este lunes la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

En Tolerancia Cero, Arrau defendió la propuesta del Gobierno: “Hay que desmitificar esto de que la Constitución es intocable; se puede tocar de manera inteligente y acotada”.

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Argumentó que “la Constitución actual ha sido modificada cientos de veces. En los últimos meses o años se creó la Fiscalía Superterritorial, que es una reforma constitucional; se traslada a Gendarmería desde Justicia al Ministerio de Seguridad, que es otra reforma constitucional (…) y podemos seguir”.

Aclaró que la administración vigente nunca ha “estado de acuerdo en refundar este país, en generar la plurinación (…) en esas locuras no estamos de acuerdo. Por supuesto que no. Pero sí en crear una Fiscalía Superterritorial, la infraestructura crítica, en mover Gendarmería de un lado a otro, en aumentar el plazo de retención migratoria administrativa de 5 a 180 días para poder expulsar a las personas migrantes”.

Asimismo, precisó que se optó por una reforma constitucional debido a que, en el “análisis hecho por los expertos, en virtud no solamente del Tribunal Constitucional (TC), de la jurisprudencia, de lo que se tiene que hacer por Constitución y por ley, estimamos que era necesario hacer una reforma constitucional. No es por el gusto de hacer una reforma constitucional, ni cerca de eso”.

“Uno, mientras más tranquila deja la Constitución, mejor (…) Si algo se puede hacer por ley, es bastante más sencillo que entrar a la Constitución; nos hubiéramos ahorrado toda esta discusión”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las críticas que apuntan a un posible “constitucionalismo abusivo” y a si esto enviaría un mensaje al Tribunal Constitucional (TC) por un fallo previo en contra en la megarreforma, aseguró que “aquí no hay una pelea constitucional de leyes, si se hubiera podido hacer por ley, lo habríamos hecho. Pero como no se puede, vamos a una reforma constitucional con todas las dificultades, el debate y los quórums que requiere”.

“Aquí no hay más, no hay segundas intenciones. Pero, por supuesto, uno observa los fallos del Tribunal Constitucioal, los informes en derecho, y llegamos a esta conclusión“, añadió.

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Apertura al debate legislativo: Arrau afirma que “hubo bastante socialización” y que no están “enamorados” del proyecto

Arrau también se refirió a las críticas provenientes de partidos del oficialismo sobre una presunta falta de socialización de la reforma de seguridad en el Congreso Nacional.

Al respecto, afirmó que “hubo bastante socialización. Yo me dediqué semanas a estar con diferentes parlamentarios. Varios estaban contentos y reconocieron el trabajo prelegislativo que hubo ahí, con reuniones de muchos diputados y senadores. Muchos de ellos encuentran que es mucho, otros que es poco, y existen esas diferencias. Esperamos que lo que se ha logrado en su justa medida sea un proyecto que aúne las voluntades, tal como ha ido pasando en toda esta agenda”.

Pese a ello, evitó asegurar que el Gobierno tenga los votos suficientes para respaldar la reforma : “Habrá un proceso legislativo. Nosotros ponemos a disposición del Legislativo esta propuesta. No estamos enamorados (de la reforma) ni queremos que salga tal cual; ojalá la podamos defender. Pero lo que esperamos es aportar argumentos y que, por supuesto, los parlamentarios, con su experiencia y conocimiento, la enriquezcan, comenten y salga adelante”.

Cerró diciendo que “los derechos humanos son inherentes a todas las personas humanas” y que nunca ha dicho “que los presos no tuvieran derechos humanos; todas las personas tienen“.

Esto en medio de las críticas que recibió el borrador inicial de la propuesta, el cual planteaba eliminar prestaciones de salud a condenados por delitos graves, indicación que fue modificada en el texto definitivo entregado al Senado.

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