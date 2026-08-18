Intentó escapar de la PDI y arrastró a una detective: sujeto con orden por homicidio murió baleado en Colina

Un hombre que mantenía una orden de detención vigente por homicidio murió tras recibir disparos de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo realizado en la comuna de Colina.

El procedimiento ocurrió durante la tarde de este lunes en las cercanías de la intersección de Luis Fontt con Fray Camilo Henríquez, donde detectives desarrollaban diligencias para ubicar y detener al sujeto.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los funcionarios localizaron al requerido al interior de un vehículo y se acercaron para concretar su detención. En ese momento, el hombre habría iniciado la marcha para intentar escapar y embestir a los efectivos.

Una detective intentó evitar la fuga y quedó afirmada a uno de los costados del automóvil, por lo que fue arrastrada durante varios metros.

Cinco detectives utilizaron sus armas de servicio

Ante la situación, al menos cinco funcionarios de la PDI hicieron uso de sus armas de servicio y realizaron múltiples disparos contra el vehículo.

“En el contexto de la detención, la funcionaria es arrastrada cuando trata de sujetar el vehículo para evitar la fuga del sujeto. Son al menos cinco funcionarios que hacen uso de su arma de servicio y disparan en múltiples oportunidades”, explicó el fiscal Luis Contardo.

El conductor recibió impactos balísticos y quedó gravemente herido. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde se confirmó su fallecimiento pese a las maniobras médicas.

La detective involucrada en el procedimiento también recibió atención médica y, según los antecedentes preliminares, se encuentra en buen estado de salud.

El Ministerio Público dispuso que las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte y el uso de las armas de servicio queden en manos de equipos especializados de Carabineros.

Personal del OS9 y Labocar deberá realizar los peritajes correspondientes, levantar evidencia y reconstruir la dinámica del procedimiento.

El fallecido mantenía una orden de detención pendiente por homicidio, además de otros antecedentes que formaban parte de las diligencias desarrolladas por la PDI para localizarlo.