Granizos y relámpagos sorprenden en distintos sectores de la Región Metropolitana: Mira los registros del momento

Lluvias, granizos y relámpagos se registran la noche de este viernes en distintos sectores de la Región Metropolitana, en medio de las condiciones meteorológicas que afectan a la capital.
Las precipitaciones se han presentado con distinta intensidad en varias comunas, mientras que en algunos sectores también se ha reportado la caída de granizos y tormentas eléctricas.
La situación ha dejado diversos registros en redes sociales, donde usuarios han compartido videos y fotografías de las precipitaciones y de los rayos que se han visto en distintos puntos.
Revisa videos de las lluvias y granizos
Tremenda lluvia con granizos aquí en el Aeropuerto de Santiago 😅 pic.twitter.com/q4BPWW6a9R
— 𝕻 𝖆 𝖚 𝖑 𝖎 (@malgeniosaa) October 2, 2026
Relámpagos y granizos en Santiago. Breve pero intensa la nube cumulonimbus que pasó por acá. pic.twitter.com/cXA97qW790
— Seguelazo (@Seguelazo) October 2, 2026
Granizos en lo prado, Santiago #lluvia pic.twitter.com/ukg46t2bOK
— Mijael 🗿 (@Mbam____) October 2, 2026
@meganoticiascl @chvnoticias @TVN #SantiagoCentro Intensa lluvia y granizos pic.twitter.com/eLLHePLVLX
— Paula Valeria ♌ (@Farriol_Paula) October 2, 2026
Granizos en San Joaquín. pic.twitter.com/9FaSvUkLrs
— Tio Yabi ⚽🏇🍻🎸 (@TioYabi31) October 2, 2026
Granizos y lluvia en Peñalolén @chvnoticias @24HorasTVN @T13 pic.twitter.com/KijjxJfhlD
— Javiera Acevedo (@AcevedoAlarconJ) October 2, 2026
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