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Granizos y relámpagos sorprenden en distintos sectores de la Región Metropolitana: Mira los registros del momento

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Granizos y relámpagos sorprenden en distintos sectores de la Región Metropolitana: Mira los registros del momento

Lluvias, granizos y relámpagos se registran la noche de este viernes en distintos sectores de la Región Metropolitana, en medio de las condiciones meteorológicas que afectan a la capital.

Las precipitaciones se han presentado con distinta intensidad en varias comunas, mientras que en algunos sectores también se ha reportado la caída de granizos y tormentas eléctricas.

La situación ha dejado diversos registros en redes sociales, donde usuarios han compartido videos y fotografías de las precipitaciones y de los rayos que se han visto en distintos puntos.

Revisa videos de las lluvias y granizos

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