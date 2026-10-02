Granizos y relámpagos sorprenden en distintos sectores de la Región Metropolitana: Mira los registros del momento

Lluvias, granizos y relámpagos se registran la noche de este viernes en distintos sectores de la Región Metropolitana, en medio de las condiciones meteorológicas que afectan a la capital.

Las precipitaciones se han presentado con distinta intensidad en varias comunas, mientras que en algunos sectores también se ha reportado la caída de granizos y tormentas eléctricas.

La situación ha dejado diversos registros en redes sociales, donde usuarios han compartido videos y fotografías de las precipitaciones y de los rayos que se han visto en distintos puntos.

Revisa videos de las lluvias y granizos

Tremenda lluvia con granizos aquí en el Aeropuerto de Santiago 😅 pic.twitter.com/q4BPWW6a9R — 𝕻 𝖆 𝖚 𝖑 𝖎 (@malgeniosaa) October 2, 2026

Relámpagos y granizos en Santiago. Breve pero intensa la nube cumulonimbus que pasó por acá. pic.twitter.com/cXA97qW790 — Seguelazo (@Seguelazo) October 2, 2026