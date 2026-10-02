“24 Jump Street” ya tiene fecha de estreno: Sony Pictures fija su llegada a los cines para 2027

Sony Pictures ya anunció la fecha de estreno de la esperada secuela de la comedia 24 Jump Street, que llegará a los cines el 10 de diciembre de 2027.

Como ya se había anunciado en junio de este año por Variety, una de las secuelas de humor más esperadas ya se encuentra en desarrollo. Aunque no se conocen muchos detalles de la trama, se sabe que Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube se encuentran en conversaciones para volver a sus papeles.

También se conoce que Rodney Rothman (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”) será el director y coescribió el guion con Hill y Meghan Malloy. Además, los directores de “21 Jump Street” y “22 Jump Street” regresarán como productores.

La primera película de comedia de “21 Jump Street” sigue la vida de Schmidt (Jonah Hill) y Jenko (Channing Tatum), dos policías fracasados que, a través de un programa especial de la policía, deben infiltrarse en la escuela secundaria y detener una red de tráfico de drogas comandada por el Capitán Dickinson (Ice Cube).

La primera entrega también cuenta con la participación de actores de renombre como Dave Franco, Brie Larson, Dakota Johnson y Rob Riggle.

Pese a que esta película se trata de la tercera entrega, desde la dirección decidieron llamarla “24 Jump Street” a modo de chiste por los años de espera para esta secuela.