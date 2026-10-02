Sernac emite alerta de seguridad por posible falla en más de 1.000 vehículos: Revisa las marcas y modelos

Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos marca Jeep (modelos Gladiator y Wrangler) y marca RAM (modelos 1500 y 2500), debido a un posible defecto en la pantalla de la cámara de retrovisión.
Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos entre septiembre de 2025 y octubre de 2026, habiendo actualmente 324 unidades en manos de consumidores. En cadena de distribución hay otras 226 unidades, en stock 405 unidades y en tránsito 226, habiendo en total 1,181 unidades)
Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.
¿Qué problema se detectó?
- De acuerdo con lo informado por la empresa, en algunos vehículos el software de la central multimedia podría hacer que no se muestre la imagen de la cámara de retrovisión.
- Detallaron que la falta de imagen de la cámara de retrovisión cuando el vehículo retrocede puede incrementar el riesgo de accidentes.
¿Qué hago si tengo uno de los autos involucrados?
- Verificar si su vehículo se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto.
- De ser el caso, comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para ejecutar la campaña.
- Teléfono / Call Center:
- Jeep: 800 380 216
- RAM: 800 380 204
- Correo electrónico:
- Sitio Web:
- Jeep: https://www.jeep.com/cl/
- RAM: https://www.ram.com/cl/
- Red de concesionarios:
- Formulario de contacto:
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