Sernac emite alerta de seguridad por posible falla en más de 1.000 vehículos: Revisa las marcas y modelos

Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos marca Jeep (modelos Gladiator y Wrangler) y marca RAM (modelos 1500 y 2500), debido a un posible defecto en la pantalla de la cámara de retrovisión.

Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos entre septiembre de 2025 y octubre de 2026, habiendo actualmente 324 unidades en manos de consumidores. En cadena de distribución hay otras 226 unidades, en stock 405 unidades y en tránsito 226, habiendo en total 1,181 unidades)

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué problema se detectó?

De acuerdo con lo informado por la empresa, en algunos vehículos el software de la central multimedia podría hacer que no se muestre la imagen de la cámara de retrovisión .

. Detallaron que la falta de imagen de la cámara de retrovisión cuando el vehículo retrocede puede incrementar el riesgo de accidentes.

¿Qué hago si tengo uno de los autos involucrados?

Verificar si su vehículo se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto.

adjunto. De ser el caso, comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para ejecutar la campaña.