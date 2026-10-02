Esposo de Gypsy Rose Blanchard muere por presunta sobredosis: Fue encontrado sin vida el día de su cumpleaños

Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija Aurora, fue encontrado sin vida el día de su cumpleaños número 34 en su casa en Luisiana. Las autoridades se encuentran en investigación para esclarecer los hechos y Blanchard indica que la razón del deceso fue una sobredosis en relación a su estado anímico.

Según consignó TMZ, medio que dio a conocer la noticia, Urker murió en su hogar ubicado en la comunidad de Raceland en el condado de La parroquia de Lafourche, Luisiana. La policía acudió al lugar de los hechos por una llamada de emergencia del hermano del fallecido a eso de las 18:15 del jueves 1 de octubre.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Urker fallecido. Según informó la oficina del sheriff del condado y consignó El Mundo, el caso se encuentra en investigación y aún no existe una causa oficial confirmada.

En una entrevista exclusiva con la revista People, Gypsy Rose indicó que el motivo del fallecimiento fue una sobredosis. También declaro que su esposo “últimamente no se encontraba bien anímicamente” debido a que “Ken soportó un nivel inimaginable de escrutinio público y un acoso cibernético implacable en las redes sociales, incluyendo TikTok y Reddit”.

Blanchard se hizo conocida por el asesinato de su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, ocurrido en 2015 a manos de Nicholas Godejohn, entonces novio de Gypsy, a petición de ella. Durante años, la madre la hizo pasar por enferma y con discapacidades que no tenía. El caso inspiró documentales y la serie “The Act”. Blanchard fue condenada por asesinato en segundo grado y salió de prisión en diciembre de 2023.

Urker y Blanchard se conocieron en 2017, cuando él comenzó a escribirle cartas mientras ella cumplía condena. Retomaron la relación en 2024, tras su salida de prisión, y su hija nació en diciembre de ese año.