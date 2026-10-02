Bora Fest: Providencia prepara una jornada K-Pop en la previa del regreso de BTS a Chile

Este domingo 4 de octubre, la Municipalidad de Providencia realizará una nueva edición del “Bora Fest“, un encuentro masivo entre los fanáticos del K-pop y que en esta oportunidad tendrá como foco principal la antesala del próximo concierto de BTS este 14, 16 y 17 de octubre.
El evento, organizado en conjunto con KKUDA, convertirá el Teatro Oriente en el epicentro de reunión para el fandom chileno de ARMY, combinando música en vivo, baile, gastronomía y cultura pop asiática.
Durante la jornada se desplegarán tres bloques de dance cover, distintos espacios de Army Time, concursos y actividades interactivas para el fandom, además de una presentación de la cantautora chilena Karla Grunewaldt.
Además, durante la jornada se dispondrá de spots fotográficos inspirados en las celebraciones de K-Pop en Corea, junto a una feria de emprendimientos y tiendas especializadas, además de food trucks y propuestas gastronómicas.
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó la relevancia del evento para las juventudes y el uso del espacio público: “El K-Pop une a miles de jóvenes en torno a la música, la creatividad y la energía, y desde Providencia queremos abrirles las puertas de par en par“, sostuvo.
“‘Bora Fest’ es un espacio de encuentro, pensado para que nuestra comunidad comparta sus pasiones en un entorno seguro y vibrante. A días de un hito tan importante como la llegada de BTS a Chile, nos llena de orgullo ser el escenario de esta gran previa y reafirmar nuestro compromiso con una comuna diversa, participativa y llena de vida para las nuevas generaciones”, destacó el alcalde.
¿Cuándo y dónde es “Bora Fest?”
- Fecha: Este domingo 4 de octubre.
- Hora: Desde las 12:30 hasta las 19:30 horas.
- Lugar: Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia)
- Entrada: Gratuita, por orden de llegada hasta completar el aforo del recinto.
Revisa la programación de “Bora Fest”
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