Ranking de las mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe: La UC lidera y cuatro instituciones chilenas se ubican en el top 20

Esta semana se presentó la edición 2027 de QS World University Rankings, que enlista las mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe.

En esta nueva versión, la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) mantiene su primer lugar internacional frente a la edición de QS entregada en junio. Le siguen la Universidade de São Paulo y la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), ambas de Brasil.

A nivel local, el podio nacional estuvo encabezado por la UC, seguida por la Universidad de Chile, que se mantuvo dentro del puesto regional en el séptimo lugar, y la Universidad de Concepción, que dio un importante avance al escalar hasta el puesto 11 del continente (tras ubicarse en la 15.ª posición en la entrega previa).

Por otro lado, la USACH retrocedió un escalón en la tabla general, situándose en el lugar 18 de la región. No obstante, sigue manteniéndose dentro de las 20 mejores universidades de Latinoamérica.

De acuerdo con el sistema de medición de QS, que considera el alcance académico, su empleabilidad tanto en el ámbito nacional como internacional, el sistema universitario chileno se consolidó como el quinto con mayor presencia en el certamen, anotando 42 instituciones entre las 517 evaluadas en 27 países.

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Las 10 mejores universidades chilenas

Según el informe de QS, las principales instituciones chilenas en el ranking son:

Pontificia Universidad Católica de Chile (1.ª) Universidad de Chile (7.ª) Universidad de Concepción (11.ª) Universidad de Santiago de Chile (18.ª) Universidad Católica de Valparaíso (22a) Universidad Adolfo Ibáñez (23.ª) Universidad Austral de Chile (43.ª) Universidad de los Andes (44a) Universidad Técnica Santa María (49.ª) Universidad de la Frontera (52a)

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