Megarreforma: TC elimina condiciones para compensar a municipios y proyecto queda listo para ser promulgado

Durante este viernes, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre el control preventivo obligatorio de constitucionalidad del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

Entre las disposiciones analizadas estaba la propuesta del Ejecutivo que busca eliminar el pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años y compensar a los municipios por la menor recaudación que esto generaría.

El proyecto establecía condiciones para que las municipalidades recibieran dicha compensación, entre ellas, acreditar una reducción de al menos 30% en los plazos promedio de tramitación de permisos.

Sin embargo, el TC objetó este mecanismo al considerar que se contrapone con el mandato constitucional que establece al Fondo Común Municipal como un instrumento de “redistribución solidaria”.

“El legislador sustituye el criterio constitucional (la necesidad) por uno distinto (el rendimiento)”, señala la sentencia. En esa línea, agrega que “un municipio que reduzca sus plazos en un 29% pierde íntegramente la transferencia del año, en los mismos términos que uno que no haya hecho esfuerzo alguno”.

El tribunal sostuvo que los municipios con menos recursos son precisamente los que tendrían mayores dificultades para cumplir con los requisitos establecidos, por lo que, en lugar de corregirse las diferencias entre territorios, estas podrían profundizarse.

“La desigualdad territorial no se corrige, sino que se acumula”, planteó el TC.

No obstante, el organismo precisó que el legislador sí puede establecer exigencias relacionadas con la eficiencia de las municipalidades, aunque determinó que no puede hacerlo mediante este mecanismo. Por ello, eliminó las condiciones asociadas a la entrega de la compensación.

Además, el TC objetó una norma que establecía que los municipios no tendrían que aportar al Fondo Común Municipal, durante 2027 y 2028, la mayor recaudación obtenida por el cobro de patentes comerciales y tarifas de aseo que se encontraran morosas.

Según el tribunal, esta disposición beneficiaba particularmente a Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, comunas que realizan aportes al Fondo Común Municipal por concepto de patentes comerciales.

⚖️ Tribunal Constitucional dicta sentencia por el control de constitucionalidad del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional (Boletín N°18.216-05).

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