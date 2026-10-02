Teatro Caupolicán se prepara para celebrar sus 90 años de historia: “Estamos en un muy buen momento de la música nacional”

En el marco de su aniversario, el Teatro Caupolicán desarrollará diversas actividades para celebrar sus 90 años de historia.

De cara al próximo año, el recinto cultural cuenta con diversos proyectos, entre los que destaca facilitar el acceso vehicular de los asistentes mediante la construcción de un edificio que contará con 300 estacionamientos en calle Copiapó. Las obras están contempladas para finalizar en 2028.

Sobre los proyectos del Caupolicán, José Antonio Aravena detalló a El Mercurio: “Estamos muy optimistas. Era una deuda que teníamos con el público, algo que nos tenía un poco inquietos. Hace mucho tiempo queríamos resolver esto. Veníamos del tiempo del estallido, de la pandemia y después no se podía echar a andar este proyecto, que tenemos ingresado y aprobado en la Municipalidad de Santiago”.

Respecto de la celebración de los 90 años, adelantó que ofrecerán grandes hitos musicales y conciertos bajo esa temática.

“Estamos en un muy buen momento de la música nacional y es ahí donde vamos a insistir”, concluyó.