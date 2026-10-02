De “quienes pensaban que me iba a ir para la casa, eso no va a pasar” a retomar la agenda: Los pasos de Bachelet tras retirar su postulación a la ONU

“Quienes pensaban que me iba a ir para la casa después de esto, les tengo una mala noticia. Eso no va a pasar”, dijo la expresidenta Michelle Bachelet durante un homenaje realizado en la comuna de La Pintana, tras retirar su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En su regreso a Chile, invitó a participar en el Festival de la Memoria, que se realizará este 3 y 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

“Quiero invitarlas e invitarlos a encontrarnos este 3 y 4 de octubre en el Festival de la Memoria en el Parque Estadio Nacional, porque recordar nuestra historia no significa quedarnos en el pasado”, expresó la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“La memoria nos ayuda a cuidar la democracia, a defender los derechos humanos y cumplir juntos un mejor futuro, porque cuidar la memoria también es una forma de cuidar nuestro futuro. La memoria también nos invita a mirar el presente con responsabilidad, a preguntarnos qué país queremos construir y cómo protegernos, porque cuidar la memoria es también una forma de cuidar nuestro futuro”, manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival MUDA (@festivaldelamemoria2026)

El expresidente Gabriel Boric confirmó su asistencia al Festival de la Memoria y será parte de la Carpa del Pensamiento. Su charla está programada para el domingo 4 de octubre, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival MUDA (@festivaldelamemoria2026)

Bachelet viajará a República Dominicana

En el ámbito internacional, la expresidenta Bachelet tiene programado un viaje a República Dominicana el próximo jueves 8 de octubre, donde expondrá un informe sobre geopolítica elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El documento aborda las problemáticas actuales que enfrenta la sociedad, como la erosión de la democracia, los cuestionamientos al multilateralismo y la crisis climática.

Cabe mencionar que Bachelet es vicepresidenta del Club de Madrid, un foro mundial integrado por expresidentes y ex primeros ministros democráticos, por lo que cuenta con diversas actividades en el ámbito internacional.