Ministra de Educación aborda controversia por el fin de recursos para “Yo Elijo mi PC”: “Hay una discusión que se tiene que llevar a cabo”

Durante este viernes, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no asignar recursos para las Becas TIC de Junaeb, que reúnen programas como “Yo Elijo mi PC”, en el proyecto de Presupuesto 2027.

Respecto de las distintas reacciones que ha generado esta medida, luego de que voces del oficialismo y la oposición cuestionaran la decisión, la titular de Educación señaló en 24 Horas: “Hay una discusión que se tiene que llevar a cabo”.

“Nosotros siempre somos respetuosos de las discusiones que se dan en el Congreso. También somos súper respetuosos de recibir la opinión y visión que tienen los legisladores. Siempre va a haber espacio para diálogo, pero no se ha dado esa instancia”, aclaró.

Consultada por la periodista Macarena Román, de 24 Horas, sobre si la decisión del Ejecutivo es inamovible, respondió: “Cuando iniciemos la conversación, cada uno va a poder poner sus argumentos y vamos a poder tener una conversación que nos lleve a puerto”.